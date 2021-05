Castaingdebat: “Llegué con pocas ganas al Mides y sin saber lo que era; hoy me voy con pena”

El exviceministro se describió como "un soldado del gobierno" del presidente Luis Lacalle Pou y dijo que estará a la orden desde el lugar que le toque.

El exsubsecretario de Desarrollo Social, Armando Castaingdebat, reconoció que cuando en marzo de 2020 asumió en la cartera tenía "pocas ganas" de hacerlo y "sin saber lo que era".

“Llegué con pocas ganas al Mides y sin saber lo que era el Mides; hoy me voy con pena porque lo aprendí a querer, aprendí a darme cuenta de la importancia social que tiene en el entramado de la sociedad y voy a seguir colaborando con ese ministerio desde donde me toque estar", dijo Castaingdebat en Desayunos Informales este martes.

El paso al costado del exviceministro está directamente ligada a la asunción como titular de Desarrollo Social de Martín Lema, tras la remoción de Pablo Bartol. Lema es el yerno de Castaingdebat y la ley 19.823, en su artículo 36, prohíbe "la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina".

Castaingdebat aseguró que su paso por el Mides no le hizo cambiar su percepción sobre la realidad de Uruguay, pero sí sobre los relatos que había sobre ella. "Me jacto de ser un conocedor del país. No soy de los que entiende que Uruguay es solo Montevideo, conozco muy bien la realidad de todo el Uruguay, tengo la suerte de haberlo recorrido. Lo que sí, estar en el Mides me cambió el relato que había, me encontré con un Uruguay mucho más vulnerable y débil de lo que yo tenía antes de llegar al Mides", dijo.

El exviceministro se describió como "un soldado del gobierno" del presidente Luis Lacalle Pou y dijo que estará a la orden desde el lugar que le toque. En las elecciones de 2019 obtuvo una banca en la Cámara de Representantes.

Además, recordó que su vinculación con el jefe de Estado se dio cuando, siendo legislador, Lacalle Pou proyectaba la creación de un ministerio de deporte del que él sería titular.