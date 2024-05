Castillo respondió a Topolansky por críticas a Cosse: "Por ahora" no vamos a "entrar", pero "todas las cosas tienen un límite"

"Es preocupante. No es la primera vez, ni es la primera persona" que critica a Cosse, cuestionó el dirigente comunista.

El secretario general del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo, respondió este miércoles a la exvicepresidenta Lucía Topolansky, que horas atrás volvió a cuestionar a Carolina Cosse.

"Por ahora no entrar, no vamos a seguir con esa porfiada, con esa insistencia que están teniendo en colocar a Carolina en algún entorno no querido por el Frente Amplio. Simplemente afirmar que están equivocados. No es el camino, no son las señales que precisa la población. Se precisan ideas, propuestas", dijo el exsenador en rueda de prensa.

La referente del Movimiento de Participación Popular -que apoya la precandidatura de Yamandú Orsi- dijo este martes que no cree con certeza que Cosse pueda derrotar a la coalición si logra salir primera en las internas del FA. “Tiene una forma de hacer política muy montevideana, y el país no es solo hasta el Río Santa Lucía”, dijo a Radio Universal.

Semanas atrás, Topolansky cuestionó la "capacidad de diálogo y negociación" de Cosse. Antes, su pareja, el expresidente José Mujica, había dicho que a Cosse "no la bancan en el interior".

¿Marcarán un límite? "Todas las cosas tienen un límite. Nosotros preferimos discutirlo orgánicamente", respondió Castillo este miércoles.

Castillo enfatizó que "no es la primera vez, ni es la primera persona" que critica a Cosse.

Además, consideró "preocupante" que sean "líderes" quienes cuestionan a la precandidata. "Se están equivocando", reiteró.

Consultado sobre las encuestas que marcan situaciones similares a las indicadas por Topolansky y Mujica, como que Orsi genera mayor simpatía en el interior y que tendría más posibilidades de ganar en un balotaje ante el candidato del Partido Nacional, Castillo respondió: "Las encuestas son encuestas y los encuestadores son personas, no adivinos. Quién puede prever lo que va a pasar el 30 de junio, cuántos van a ir a votar y a quién".