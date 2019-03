Cecilia Arrambillete, la fisicoculturista uruguaya campeona en Sudamérica

Comenzó a competir en 2014, le gustó y decidió dedicarse con mayor compromiso.

Cecilia Arambillete tiene 40 años y se destaca en una disciplina tradicionalmente asociada a los hombres: el fisicoculturismo. En 2018 salió campeona sudamericana de su categoría. Compartió su historia con Telemundo:

En 2014 a través de un compañero que me dijo que probara competir. Practicaba el deporte hace 22 años. Probé en la categoría más chica, en bikini. Me gustó y seguí entrenando. Me preparé para una categoría más grande: salté a Woman’s Physique.

Hay gente que le gusta y que no le gusta. Siempre que me conocieron metida en esto.

Me puede llegar todo tipo de comentario de si gusta o no. No me cambia en nada, sé que no soy un hombre y que no parezco uno. No me cambia en nada.