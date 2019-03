Cecilia Casulo, una empresaria industrial que alcanzó a ser presidenta de la Cámara de Fabricantes de Autopartes

Es la historia de otra uruguaya seleccionada por Telemundo para destacar en el Día Internacional de la Mujer.

“Mi realidad como mujer empresaria, emprendedora dista del común de las mujeres porque si bien los comienzos fueran bastante difíciles porque me mandaban llamar a alguno de los muchachos para que atendiera el mostrador, porque yo era mujer y no podia, ellos terminaron siendo a futuro los mejores maestros que tuve. Tuve oportunidades, yo trabajé de mameluco en fábrica muchos años y atendí el mostrador. Me dieron la oportunidad de compartir con ellos lo que era un auto, lo que era abrir el capot de un vehículo y poder solucionar el problema que tenía”, contó Cecilia a Telemundo.

Cecilia Casulo tiene 47 años. Se inició en la actividad industrial hace 25 años, en un rubro que era atípico para la mujer: la industria automotriz. Fue cofundadora de la primera empresa nacional dedicada a fabricar cables de acondicionamiento mecánico. Aseguró que lo hizo sin saber que cuando accionaba el freno de mano en un auto, el que conducía ese movimiento era un cable.

“Creo que siempre hay oportunidades y somos primero las mujeres las que tenemos que aprender a mirarnos a nosotras mismas, a conocernos mejor para luego poder tomar impulso y seguir sembrando. Si bien no es fácil, tampoco es tan difícil”

Actualmente es directora de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Desde su experiencia, Cecilia mencionó las claves para comenzar el desafío que significa emprender.

“Primero es creer que se puede, segundo es tener oportunidad, tercero es golpear las puertas. Muchas veces tenemos miedos porque no nos conocemos lo suficiente a nosotras mismas, no nos preparamos en actitud, en el momento que nosotras mismas nos ponemos la barrera es complicado poder avanzar en el tema. Hoy estoy integrando la Industria Agrícola y estoy viviendo la misma experiencia que viví en la industria automotriz. Las oportunidades están, las puertas se abren. Nosotros tenemos que capacitarnos un poco más, que pelearla un poco más que los hombres pero podemos seguir adelante si confiamos en nosotras mismas”, sentenció la empresaria.