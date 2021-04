Cecilia Guillermo: "Existe una excelente vigilancia sobre las vacunas y todas las decisiones que se tomen son las mejores con la información actual"

Ante la llegada de las primeras 48.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, conversamos con la hematóloga para conocer si existe una relación entre los casos de trombosis registrados en Europa en personas luego de recibir la dosis de esta vacuna contra la Covid-19.

Investigaciones sobre la vacuna de AstraZeneca

Cuando comenzó con Astazeneca comenzó una fuerte vigilancia en los efectos adversos. Un primer llamado de atención se dio en marzo vinculado con un evento de números elevados de trombosis. Se presenta un caso cada 1000 personas, o sea que es relativamente frecuente . A medidas que se va vacunando poblaciones grandes, la trombosis venosa se empezó a ver presente. Se anunció que este episodio no le quitaba eficiencia a la vacuna. Se continuó muy de cerca estos eventos y el 25 de marzo la EMA y la OMS desestimaron un aumento de la trombosis venosa en relación con AstraZeneca, pero esto es vinculado con la trombosis venosa más frecuente. Desde el Hospital de Clínicas estamos generando algunas pautas de información para tranquilizar a la población. Muchos países retoman la vacunación, sin embargo, existe un tipo de trombosis muy escaso que se dio en un pequeño grupo de personas menores de 55 años y mujeres que aún se encuentra en estudio porque no cumplen con las características habituales y parecería tener un mecanismo más complejo. En los próximos días probablemente haya evidencia sobre este tipo de complicaciones. No se ha podido asociar aún y se continúan las investigaciones. Existe una excelente vigilancia sobre las vacunas y todas las decisiones que se tomen son las mejores decisiones posibles con la información que tenemos actualmente.

Se retomó y en algunos países se ajustó la edad en la vacunación. Se retomó la vacunación porque el riesgo de contraer formas graves de enfermedad en relación con coronavirus supera ampliamente a la posibilidad del riesgo vinculado a la vacuna.

Aseguramos que la comunidad científica y desde los docentes de la Faculta de Medicina estamos atentos a toda la información que va surgiendo a nivel internacional para tomar las mejores decisiones para toda la población.