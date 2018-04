Celsa Puente: “Quiero que los uruguayos sepan que tengo 56 días de licencia acumulada: me he dedicado en cuerpo y alma a Secundaria”

La exdirectora general de Secundaria, Celsa Puente, dijo que actuó de acuerdo a sus potestades y que las diferencias que mantuvo con el Codicen deberían enriquecer y no separar.

Puente, que renunció a pedido del consejo de la ANEP, explicó que demoraron un mes en responderle el pedido de licencia.

Según el comunicado del Codicen, se le pidió la renuncia a Puente porque se reintegró una semana tarde de su licencia.

Puente explicó que no se había tomado licencia porque su papá falleció el 20 de diciembre. Trabajó todo enero y febrero y pensó viajar a Cádiz con su esposo para visitar a su hija que está realizando una maestría.

Como no trabajan en Semana de Turismo, pidió de licencia las dos semanas siguientes. Lo pidió el 20 de febrero, pero el Codicen le respondió el 21 de marzo, cinco días antes de su viaje.

“El 21 de marzo, para que la gente me entienda, es el miércoles previo a la Semana de Turismo: me contestaron con dos días hábiles de anticipación, previo a esa semana. Yo viajaba el 26. Me dijeron que yo la licencia la pedí entre el 2 y el 13 de abril, y que ellos me la otorgan entre el 2 y el 6 de abril”, explicó Puente en el programa radial Todo Pasa de Océano.

Celsa Puente dijo que a esa altura ya tenía poco margen de maniobra. Intentó cambiar el pasaje de regreso pero el costo era muy alto. Asegura que fue comprendida por los otros consejeros de Secundaria, Javier Landoni e Isabel Jaureguy. El 5 abril envió nota al Codicen para que revisara su situación y que se le otorgara la segunda semana sin goce de sueldo.

“Quiero que los uruguayos sepan que yo tengo 56 días de licencia anual reglamentaria acumulada, porque me he dedicado en cuerpo y alma al Consejo de Educación Secundaria desde el 13 de enero de 2014, cuando fui nombrada para este cargo”, apuntó.

El miércoles 11 recibió una citación del Codicen. El viernes recibió otra para que se presentara ese mismo días a las 18:30. Y luego una tercera citación para que compareciera el lunes. Allí planteó que legalmente la licencia debe darse en plazos no menores a diez días.

Puente dijo que ha tenido discrepancias con el Codicen, pero no quiso ahondar sobre sus diferencias con el presidente Wilson Netto.

“Prefiero poner la mirada en el órgano colegiado, eso me parece más saludable y más justo. Creo que el tema de tener miradas diversas es algo que debería enriquecernos y no separarnos”, señaló.

Puente dijo que los consejos desconcentrados como Secundaria tienen potestades y tienen que ejercerlas.

Confirmó que de alguna manera se veía venir algo porque le pareció extraña la forma en que se respondió a su pedido de licencia.

“Lo que sentí es que tenemos estilos diferentes. Yo soy una persona que creo que liderar un organismo del porte que tienen estos organismos tiene que ver con generar un andamio básico de ideas importantes y habilitar a que la gente haga, cree, innove, proponga, produzca. Y otros tienen una tendencia más centralizada. Son mirada”, reflexionó.

Puente dijo que publicará un documento sobre todos los logros alcanzados en Secundaria y que lo hará por sus compañeros que participaron en la gestión.