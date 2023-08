Etapa final del censo: se volverá a habilitar la modalidad online por "un par de semanas", anunció presidente del INE

"Quedan dos o tres semanas más. La fase urbana va a estar cerrada en todo el país en los primeros días de setiembre, con muy raras excepciones", dijo Aboal.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) volverá a habilitar la posibilidad de realizar el censo de forma online, informó este domingo su presidente, Diego Aboal, en entrevista con el diario El País.

"Sobre todo por si hay alguien en algún lugar que haya quedado sin censar. Va a estar disponible un par de semanas y vamos a hacer una campaña", anunció.

Antes de comenzar con la etapa presencial, el 51,8% de los hogares completó el censo de forma digital.

Aboal aseguró que se está en la etapa final del censo y "muy cerca de cumplir el objetivo".

"Quedan dos o tres semanas más. La fase urbana va a estar cerrada en todo el país en los primeros días de setiembre, con muy raras excepciones. De un millón setecientas y pico de mil direcciones, hemos recorrido más de 1.650.000", aseguró, y reconoció que a nivel rural se está más atrasado. "Por ejemplo, Maldonado está en 35%, queda hacer dos tercios", señaló.

Además, contó que se pasa "hasta cinco veces" por el domicilio, pero que "siempre sobre el final del censo alguna persona se termina movilizando", por lo que se busca facilitar esto con el retorno del censo online.

En la entrevista, Aboal reiteró lo que adelantó semanas atrás a Telemundo: no se espera un incremento significativo de la población. "Es probable que no alcancemos las proyecciones de población que se hicieron en el censo anterior, que indicaban que ya debíamos ser más de tres millones y medio; es muy probable que no alcancemos los tres millones y medio. Los indicios son de que el crecimiento poblacional, en el caso de que haya existido, ha sido relativamente chico", dijo Aboal a mediados de agosto.