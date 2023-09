Centro de Estudiantes de Arquitectura ocupa la facultad en reclamo de "presupuesto digno" para la UdelaR

Desde el Ceda señalan que “ante la actual Rendición de Cuentas y la solicitud presupuestal para UdelaR, que fue desestimada con la asignación de solo un 6% de lo pedido, el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura se declara en conflicto por presupuesto y decide tomar la medida de ocupación de la facultad”.

El Centro de Estudiantes de Arquitectura (Ceda) ocupa este viernes la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu) en Parque Rodó, con el apoyo del núcleo de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (Adur). La medida se da “en protesta ante el desmantelamiento de la educación pública”, en reclamo de mayor presupuesto para la Universidad, en el marco de las reasignaciones presupuestales de la Rendición de Cuentas que discute el Parlamento.

En un comunicado emitido este viernes, desde el Ceda señalan que “ante la actual Rendición de Cuentas y la solicitud presupuestal para UdelaR, que fue desestimada con la asignación de solo un 6% de lo pedido, el Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura se declara en conflicto por presupuesto y decide tomar la medida de ocupación de la facultad”.

“Nuestra UdelaR se encuentra en un continuo aumento de matrícula, lo que implica que cada vez más personas tengan la posibilidad de ingresar a estudiar. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la asignación presupuestal: hay cada vez más estudiantes, pero las posibilidades de atender esta demanda no aumentan, el presupuesto decrece”, apuntan, y agregan: “¿Qué panorama nos da esto? Que una mayor población estudiantil sea atendida por la misma cantidad de docentes y funcionarixs, a quienes el presupuesto también afecta directamente por no percibir un aumento de su salario. Trabajan más, pero sus ingresos son los mismos. Esto perjudica la calidad de la enseñanza que recibimos, con clases superpobladas y menor capacidad de atender los requerimientos de lxs estudiantes”.

“Una UdelaR abierta es una UdelaR que no solo recibe a toda persona que quiera ingresar, sin limitaciones de cupos -como por ejemplo sucedía anteriormente con la Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual-, sino que también debe implicar atender y sostener las trayectorias de lxs estudiantes, asegurar que puedan continuar sus estudios y reciban una educación de calidad”, afirman.

Con ese escenario, afirman que el reclamo de presupuesto es “para que la universidad sea realmente accesible para todxs, que no excluya sino que promueva y contemple todas las diversidades de nuestra población: funcionales, de identidad de género y étnico-racial, socio-económicas”: “Para lograr una educación más inclusiva, que haya más y mejor atención de las distintas adecuaciones curriculares que sean requeridas. Para que la universidad siga descentralizándose, con más carreras en el interior del país. Para que no se vulnere el derecho a estudiar de privadxs de libertad. Para darle becas a todxs lxs estudiantes que lo necesiten para seguir desarrollando la investigación y la extensión, para potenciar y hacer realidad que nuestra universidad esté al servicio del pueblo”.

“Ante la actual Rendición de Cuentas, la universidad realizó una solicitud presupuestal que fue enormemente desestimada, como comentamos al inicio: solo se asignó un 6% de lo pedido. Un presupuesto insuficiente desconoce todas estas necesidades pero también y directamente a la universidad, con su rol fundamental de formación de profesionales y producción de conocimiento para todo nuestro país. La Rendición de Cuentas 2022 marca el último período de gobierno en el que se pueden obtener recursos incrementales para la educación, incluyendo a la UdelaR, hasta 2025. Con elecciones nacionales el año que viene y departamentales el siguiente, así como la elección de un nuevo rector o rectora en 2026, es crucial que nuestro presupuesto no quede sujeto a coyunturas electorales. Independientemente de quien asuma en los distintos ámbitos, la educación tiene que poder asegurarse un avance y crecimiento sostenido y autónomo”, agregan, y concluyen: “Por un presupuesto digno. Por una universidad que asegure un acceso libre, integral y democrático a la educación. Defendamos nuestra UdelaR, defendamos nuestra educación pública”.