Cerca de 1.000 uruguayos viajan a Catar por el Mundial; la mayoría son grupos de amigos que se quedan durante toda la primera fase

La llegada del mes de noviembre marcó un hecho esperado por muchos: la recta final para que comience el Mundial de Fútbol 2022, que se disputará del 20 de noviembre y el 18 de diciembre en Catar.

En ese marco, cerca de 1.000 uruguayos también ven el final de los largos aprontes para el viaje que los llevará a Catar, principalmente a través de dos trayectos: Montevideo-San Pablo-Doha, o Montevideo-Madrid-Doha, explicó a Telemundo Fernando Riva, dirigente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi)

“La expectativa ha sido superada. Se vendió bastante más de lo pensado”, consideró Riva, y señaló que “las restricciones que tiene el lugar” así como las diferencias culturales influyen de forma negativa en que sean menos los interesados en ir al evento deportivo. No obstante, “eso ha sido superado por la expectativa que tiene la gente por el Mundial”. “No como en otros Mundiales, pero hay aproximadamente unos 1.000 uruguayos que van a viajar”, agregó.

Pero, ¿cuánto le puede salir a un uruguayo ir al Mundial en Catar? Los precios oscilan entre los US$ 6.000 y US$ 10.000 por persona (incluyen alojamiento, aéreos y entradas no alimentación), y dependen de factores como el alojamiento y las categorías de las entradas a los partidos que se desee obtener.

“El gran problema de este Mundial ha sido el alojamiento. Consiguiendo alojamiento a través de los programas de FIFA y Catar, se han conseguido apartamentos y eso bajó los costos. Pero de esa modalidad queda prácticamente nada. Queda alguna habitación en los cruceros. Y entradas algunas se consiguen, aéreos también”, explicó Riva.

Los primeros uruguayos partirán el 15 de noviembre, pero el fuerte lo hará los días 18, 19, 20 y 22; todos en vuelo de línea, no hay operativa chárter “porque no lo ameritaba”.

¿Y quiénes son los que viajan? “A diferencia de otros Mundiales, hay mucho grupo de amigos y no tanto familia. Quizás por los problemas culturales. Mayoritariamente son hombres, un 90%”, respondió Riva.

De ese total, el 80% se queda toda la primera fase. Y de ese 80%, un 50% “está con la expectativa o duda de seguir o volverse”. “Hay otro público que va en el medio, al segundo o tercer partido con la expectativa de seguir”, explicó el dirigente de Audavi.

Riva recordó que la normativa sanitaria de Catar se actualizó hace pocos días y ya no exige la presentación de un test de PCR negativo para poder entrar al país. Sin embargo, un factor sanitario sí podría tener desafíos: “Lo que sí está un poco complejo es la exigencia de la medicación. Porque para los medicamentos de receta verde deben ser traducidos y legalizados. Falta definir para qué tipo de medicamento se exige eso”.