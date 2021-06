"Cerramos": el GACH finalizó su labor como grupo asesor del gobierno

La comunicación oficial la harán desde Presidencia, pero según supo Telemundo el motivo es el "cansancio y el desgaste" que existía en el grupo a raíz de los meses de trabajo.

El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) resolvió en acuerdo con el Gobierno cesar su trabajo, de acuerdo a lo que se conoció luego de una reunión que mantuvieron los coordinadores del equipo de expertos con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva este miércoles.

"Cerramos", dijo el coordinador general del grupo, Rafael Radi, a la salida del encuentro junto a Henry Cohen y Fernando Paganini. Los tres salieron de Torre Ejecutiva sonrientes y sin hacer declaraciones.

La comunicación oficial la harán desde Presidencia, pero según supo Telemundo el motivo es el "cansancio y el desgaste" que existía en el grupo a raíz de los 14 meses de trabajo. No habrá más reuniones los días miércoles ni se producirán más documentos con recomendaciones.

Según indicaron desde Presidencia, se pasará a la etapa que el presidente Lacalle Pou definió como de "teléfono rojo", con consultas puntuales a los científicos en caso de ser necesario.

El Gobierno le propuso a los científicos que se realice un evento homenaje y los científicos aceptaron. Los detalles aún no se conocen.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió ayer a esta próxima etapa del GACH. "Lo único que tenemos es agradecimiento", afirmó, y añadió que "con el paso del tiempo se va a mostrar que esto fue un hito".

Rafael Radi, coordinador del GACH, dijo a fines de mayo que creía que el gobierno debió adoptar más medidas para poder llegar a la meta de "blindar abril", y así lograr bajar la cantidad de nuevos casos de Covid-19.

"Creo que faltó una capa adicional de medidas por unas tres semanas. Vos me decís: ¿eso era seguro que iba a funcionar? No, totalmente seguro no. Porque hay un 60% de los contagios que se dan puertas hacia adentro. Vos me decís: ¿tenías buenas chances de bajar los casos? Y la respuesta es sí. Y era un esfuerzo limitado en el tiempo", añadió en ese momento el presidente de la Academia de Ciencias en entrevista con el semanario Búsqueda.