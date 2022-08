Chantaje para participar en el espectáculo, abuso en un ómnibus y manoseo en el baño en una fiesta: así actuaba el ex director de Clowns

S.D. fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual y remuneración a una menor de edad para que ejecute actos sexuales.

Ella tenía 14 años y estaba alcoholizada, él tenía 30. Ambos participaban de la fiesta de despedida de una compañera del conjunto del Carnaval de las Promesas Clowns que se iba a vivir a Nueva Zelanda. La adolescente avisó que iba a ir al baño antes de dejar el lugar. El director del conjunto la siguió y se metió a la fuerza. La besó y le manoseó los senos, todo contra la voluntad de la menor, que fue auxiliada por otra adolescente que se anticipó a lo que podía suceder y le abrió la puerta del baño para que ella pudiera salir.

Esto ocurrió en 2017 y es uno de los delitos de atentado violento al pudor que la Justicia probó contra S.D., el exdirector de Clowns que en las últimas horas fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría por “reiterados delitos de atentado violento al pudor, un delito de abuso sexual específicamente agravado y por remuneración a una menor de edad para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.

La sentencia, a la que accedió Telemundo, detalla también que esa misma menor sufrió otro delito sexual de parte del director. Un 24 de diciembre, día en que no había locomoción tras un ensayo del conjunto, S.D. se ofreció a llevarla a su casa. En el camino la besó, la tocó a la fuerza, se desvió del camino y estacionó para que la adolescente le practicara sexo oral. Lo joven no accedió, pero él insistió en ingresar a su hogar cuando llegó a su casa, a sabiendas que su familia no estaba.

El caso de abuso sexual ocurrió en marzo de 2018 contra una menor de 17 años durante una gira del conjunto a Piriápolis, Maldonado. En el ómnibus de retorno a Montevideo, una adolescente viajaba sin acompañante y el director se sentó a su lado en medio del trayecto. Tal como fue probado, se le arrojó encima, la manoseó, besó y le tocó el pecho. Cuando ella se resistió, él le tomó la mano a la fuerza y la llevó a su pene. Espantada, la menor se paró y se encerró en el baño del ómnibus a llorar.

Chantaje

Entre los delitos sexuales que cometió, también existen otros donde aprovechaba su condición de autoridad en el conjunto para negociar favores sexuales, dado que decidía qué lugar y papel desempeñaba cada integrante. Uno de ellos, que remite al año 2015, y fue imputado como remuneración a una menor de edad para que ejecute actos sexuales, sucedió contra otra joven que en ese entonces tenía 17 años.

La joven le pidió bailar la "cortina" del espectáculo, el cierre del show, y él le dijo que eso era únicamente posible si ella daba "algo a cambio". "Tenía que estar con él", señala la sentencia.

A esta misma menor también la forzó a sentarse en su falda y darle un beso durante una actividad para reunir fondos. Luego, la invitó a una habitación para "estar juntos". "Para participar en lo que ella quería debía ceder a los reclamos del director", indica la sentencia judicial.

"Nadie dice nada"

Uno de las denunciantes, ahora mayor de edad, cuyo testimonio fue recogido por Fiscalía, relata cómo las actitudes de S.D. se "normalizaban" dentro del ambiente.

"Me acuerdo que cuando entré al conjunto, me junté con unos amigos antes de ensayar y ellos me contaron que S. estaba saliendo con una chiquilina de ahí de 14 años. Y ahí me hizo terrible ruido y les dije que mí me parecía raro y nadie decía nada y me decían si no te gusta, salí del carnaval porque acá es así en este conjunto y en todos", relató.

Además, cuestionó que "los grandes (adultos) veían y no hacían nada".

"Hoy lo veo y no puedo entender. Y es una tomada de pelo que gente grande lo vea y no haga nada", enfatizó.

Pericias

Las pericias psicológicas y psiquiátricas realizadas al condenado coinciden en que el hombre minimiza y justifica los hechos, además de responsabilizar a las menores.

Ante el psicólogo, habla de estigmatización y "escrache social" por la situación del carnaval -en el marco de las denuncias de Varones Carnaval- y se posiciona como víctima.

La sentencia recuerda de todas formas, que si bien allí negó la ocurrencia de los hechos, cuando fue "encarado" por padres de las víctimas aceptó lo sucedido y se apartó del conjunto.