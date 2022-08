"Charles Carrera está haciendo la gran Lázaro Báez porque no asume ninguna responsabilidad", dijo el senador Sebastián Da Silva

En ese sentido, el legislador dijo que Carrera “comete esas cosas que los uruguayos no estamos acostumbrados, que es no solo no asumir la responsabilidad sino que es pasarle el fardo a un compañero que falleció”.

La polémica en torno al senador frenteamplista y exdirector general del Ministerio del Interior durante parte de la gestión del exministro Eduardo Bonomi, Charles Carrera, continúa teniendo repercusiones entre la dirigencia política.

Por este caso, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se reunió este miércoles con la bancada de senadores nacionalistas para explicar por qué el ministerio denunció penalmente a Carrera. Tras ese encuentro, el senador Jorge Gandini dijo que el ministro entregó información "completa". "Además, la disposición de pagar tickets de alimentación durante un período muy largo de $20.000 por mes que en su momento equivalían al salario de un agente policial. Hubo un desvío de fondos para pagar esos tickets de alimentación por un valor total entre las dos cosas de US$ 260.000", afirmó el parlamentario.

Sobre este caso, Telemundo dialogó este jueves con el senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien comparó el caso de Carrera con el del empresario argentino Lázaro Báez, considerado cercano a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, y quien fuera condenado a prisión en 2021 por lavado de US$ 55 millones entre 2010 y 2013.

“Hay un desvío en los dineros públicos por parte del director general de aquel entonces, que de buenas a primeras se quita responsabilidad. A mí me recuerda mucho a la actitud de Lázaro Báez cuando descubrieron ‘el camino del dinero K’, que no tuvo mejor idea que endilgarle la culpa a Kirchner que había fallecido. Acá parece que Charles Carrera está haciendo la gran Lázaro Báez porque no asume ninguna responsabilidad”, afirmó Da Silva. En diálogo con Telemundo, Carrera dijo el martes que "a pedido de organizaciones humanitarias", el entonces ministro Bonomi decidió "dar apoyo" a la persona afectada por una bala perdida en Rocha, quien en ese momento estaba internado en el Hospital de Clínicas y "su familia no tenía recursos para subsistir en Montevideo".

En ese sentido, el legislador dijo que Carrera “comete esas cosas que los uruguayos no estamos acostumbrados, que es no solo no asumir la responsabilidad sino que es pasarle el fardo a un compañero que falleció”, en referencia al exministro del Interior Eduardo Bonomi, quien murió en febrero de este año.

“La actitud del Frente Amplio no es auspiciosa para que este hombre vaya al juzgado a declarar. Esa salida intempestiva lo que hace es tapar, esa victimización a lo Lázaro Báez es lo mismo”, dijo Da Silva, agregó: “De a poco la gente se va a ir enterando la forma discrecional del manejo de los dineros públicos y de la Policía de Charles Carrera”.

“Charles Carrera habla de sensibilidad con la plata del pueblo, nunca con la propia”, afirmó Da Silva.

El caso que involucra a Carrera

Carrera fue denunciado penalmente por el Ministerio del Interior luego de que el programa Santo y Seña difundiera el pasado domingo un audio que aporta nueva información sobre un caso ocurrido en 2012.

El hecho se remonta al 2012 en La Paloma, Rocha, cuando Víctor Hernández, de 27 años, recibió el impacto de una bala perdida, que se le alojó en la médula y lo dejó paralítico. Ese día, el subcomisario de Policía del balneario festejaba su cumpleaños a unos metros de la casa de Hernández; la víctima denunció que la bala provino de ese festejo. Diez años después, y denuncia penal y civil mediante, el caso permanece sin una resolución.

En los últimos días, el programa televisivo compartió la grabación de una conversación que mantuvieron en 2013 el hermano de la víctima, su madre, Carrera, la directora de Asuntos Internos del ministerio y un abogado de la cartera. Ese audio, además, fue presentado por la víctima en el marco de la denuncia civil contra las autoridades del ministerio y los policías que estaban en el festejo.

En el audio, se escucha a Carrera decir: “Hablamos con el director (del Hospital Policial) para que lo recibiera (a Víctor Hernández) y no quede desamparado”. Sin embargo, en esa misma grabación, Carrera se muestra preocupado porque el hecho no se haga público. “Cuanto menos se hable de que ustedes están en el hospital, mejor. Yo mandé una resolución, es una excepción. Les pido que hablen lo menos posible que ustedes están ahí. Esto es totalmente excepcional, no hablen que están ahí, porque eso nos hace lío a la interna de la Policía”, dice Carrera.