"Charleta" Guldenzoph fue condenado a diez años de cárcel por delitos de lesiones graves y privación de libertad durante la dictadura

"Hacían simulacro de que nos iban a ejecutar, estando de plantón, si nos caíamos nos ponían corriente en las muñecas y tobillo para que nos levantáramos", relató una de las víctimas que en ese entonces tenía 18 años.

La Justicia condenó a Jorge Carlos Guldenzoph Núñez, conocido como "El Charleta", a diez años de cárcel por reiterados delitos de lesiones graves y de privación de libertad durante la dictadura cívico militar uruguaya.

"El Charleta" colaboró para detener a integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y de otras agrupaciones de izquierda. "A raíz de dichas detenciones, los jóvenes pertenecientes a dicha agrupación fueron sometidos a aberrantes tormentos por el hecho de pertenecer a la misma, tales como apremios físicos en todo el cuerpo, plantones, picana eléctrica en todo el cuerpo, especialmente en los genitales, submarino húmedo y seco, colgamientos, teléfono, abuso sexual mediante tocamientos, desnudez, violaciones o penetración con objetos contundentes", detalló la sentencia a la que accedió Telemundo.

"Dichas detenciones y los apremios físicos padecidos se llevaron a cabo con la colaboración del encausado Jorge Carlos Gundelzoph Núñez -quien anteriormente militaba en la UJC - con la Dirección de Información e Inteligencia (DNII)", agregó.

Una de las víctimas, que en ese entonces tenía 18 años, relató que tras ser detenida el 1º de enero de 1976, "fue encapuchada y sometida a aberrantes apremios físicos". Dijo que recibió "golpes constantes con cualquier objeto, gomas, palos".

"Me hicieron submarino, me ponían como en una tabla boca abajo, con la cabeza para afuera, levantaban la tabla de las piernas hasta que la cabeza se hundía en el agua y yo estaba esposada hacia atrás…Me ponían armas en la cabeza, sin ropa, se ponían en círculo y me empujaban contra cada uno de ellos, me tocaban, el comisario Benítez también me tocaba toda, fue horrible. Hacían simulacro de que nos iban a ejecutar, estando de plantón, si nos caíamos nos ponían corriente en las muñecas y tobillo para que nos levantáramos", detalló.

Según el texto, "el encausado en su calidad de represor de la DNII – antes integrante de la juventud socialista - participó de la detención, interrogatorios mediante tratos crueles e inhumanos, lesiones de entidad ocasionadas y privación de libertad de las víctimas conforme a los testimonios obrantes en infolios – ya relacionados - que lo indican como partícipe en dicho accionar delictivo".