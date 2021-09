Cherro aseguró que sus afirmaciones sobre la genética y las altas cifras de promoción fueron sacadas de contexto

La directora de Secundaria sostuvo que no se refería a la genética sino a la "génesis" del pueblo y que había querido usar el término en un sentido "más cultural que biológico".

La directora de Secundaria, Jenifer Cherro, aseguró que sus declaraciones a Radio del Oeste sobre las altas cifras de promoción en Colonia fueron sacadas de contexto con mala intención.

“No digo que genéticamente promueven más porque tienen otras ascendencia. No me estaba refiriendo a los genes, sino más bien al origen, a la génesis, desde el punto de vista cultural”, indicó la jerarca este jueves a la misma emisora, radicada en Nueva Helvecia.

“Lo que hice fue ilustrar lo importante que es el entorno para la tarea educativa. Y la idea fue expresada de un modo que pudo llevar a equívocos, pero en una parte de la entrevista donde hablaba de manera coloquial. Es claro que esas declaraciones fueron sacadas de contexto”, afirmó.

La polémica se generó a partir de una entrevista que Cherro dio el miércoles, en la que dijo: "Colonia es un departamento muy pujante y el hecho de que esté integrado por emigrantes, por distintas colonias, creo que también genéticamente hace que la gente tenga otra forma de encarar las cosas y de ver la vida".

La directora de Secundaria aseguró que no se refería a la genética sino a la "génesis" del pueblo. Dijo que había pretendido usar "el término más cultural que biológico".

Cherro apuntó contra los medios capitalinos que a su juicio replicaron las declaraciones sin contexto y dijo que "hay una intencionalidad clara de dañar" su imagen y su inteligencia.

“Habíamos empezado una nota distendida y estábamos haciendo alusión a aspectos culturales de Colonia y esto deriva en algo que resulta realmente triste por lo mezquino, por lo miserable”, señaló.

Además, la jerarca lamentó que la "alegría" de haber mantenido las cifras en Secundaria se viera "empañada por la intención de personas de querer dañar la imagen" de quien dirige la institución.

“Es preocupante porque en algún momento un sindicato me ha dicho fascista, ATES ha utilizado términos muy inadecuados hacia mi persona, y sin embargo yo lo que tengo que decir es que trabajo intensamente por una mejor educación”, afirmó Cherro.

Y dijo que no le extraña que sus declaraciones se descontextualizaran porque "hay gente que se alimenta del resentimiento y no del buen sentir". "No es nuevo este tipo de bajeza”, agregó.