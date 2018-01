Choferes de Uber reclaman a la empresa para que suban 60% la tarifa por kilómetro para que sea rentable

Este jueves cerca de 30 choferes de Uber se concentraron con sus autos en la calle Hocquart, a la altura de Acevedo Díaz. Hicieron sonar sus bocinas por varios minutos en reclamo de una tarifa que les sea rentable.

“Partimos de la base que si a ellos la retención de un 25% no les da para cubrir los gastos operativos ni pagar los impuestos que tienen que pagar, entonces las tarifas están bajas. Nuestro pensamiento es que es bajo porque a nosotros nos pagan $7,85 y de costo entre nafta, seguro, DGI, BPS, patente y demás, más de $6. Entonces estamos trabajando por menos de $6. Para que Uber cubra sus gastos y para que nosotros sea rentable, estimamos en $17 el kilómetro”, explicó Luis Estévez.

También aseguran que hay choferes que trabajan de manera irregular, sin libreta profesional y con vehículos que no cumplen con las medidas mínimas que exigen. “Uber es la aplicación que permite que choferes que no cumplen con la reglamentación trabajen. Nosotros tenemos que tener una empresa que nos habilite a trabajar, te exige que tengas libreta E del departamento, hay gente que tiene de otros departamentos y otros que directamente no tienen libreta profesional y están trabajando”, agregó Estévez.