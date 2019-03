Christian Mirza aseguró que los refugiados de Guantánamo insisten en que no quieren más subsidio y que quieren trabajar

El nexo entre los refugiados y el gobierno dijo que Pablo Abdala no entiende la realidad de los refugiados y que utiliza la extensión del subsidio como una excusa para hacer campaña electoral.

Christian Mirza:

La extensión se basa en registrar las dificultades que todavía persisten para conseguir un empleo que les permita pagar el alquiler, alimento, salud, etc. Es lógico que para ellos la inserción laboral es más difícil que para cualquier desempleado uruguayo porque tienen el estigma de Guantánamo sobre sus hombros.

Formalmente aún no se firmó nada pero hay una intención de Cancillería de extenderlo un año más. Ellos insisten en que no quieren más subsidio, ellos quieren trabajar y tener un ingreso más o menos decoroso. Algunos ya están trabajando de manera “precaria” de manera provisoria.

Me parece absurdo un llamado a sala, el diputado (Abdala) no entendió cuál es la realidad de los refugiados, si no no estaría planteando esto, que más bien parece encontrar un elemento más en plena campaña electoral.