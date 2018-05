Cientos de personas se manifestaron en Salto y cortaron la ruta en reclamo de más seguridad

Al grito de “justicia”, quemando cubiertas, con banderas y aplausos, ciudadanos de Salto cortaron la ruta para reclamar mayor seguridad en el departamento.

El último hecho que motivó este reacción de reclamo de mayor seguridad por parte de los habitantes de Salto, ocurrió en la última hora del viernes cuando un comerciante fue baleado en un intento de rapiña y murió horas después.

Un delincuente entró al comercio del barrio Paiva en Salto, ingresó encapuchado y amenazó al dueño del almacén con un arma de fuego. El comerciante se resistió y comenzó a forcejear con el delincuente quien le disparó a la espalda e hirió de bala también a la esposa.

El corte de ruta impidió el ingreso de camiones de carga, ómnibus y vehículos particulares por varias horas este domingo.

La llegada del jefe de Policía de Salto a la manifestación generó un clima de tensión en el lugar. Mientras ciudadanos reclamaban a los gritos, la autoridad policial del departamento solicitó hablar con el líder de la protesta.

“Manifestarse se pueden manifestar. Lo que no pueden hacer es cortar la ruta. La ruta no puede cortarse por un tema de libre circulación y si la siguen cortando no voy a tener mas remedio que sacarlos por la fuerza”, dijo el jefe de Policía.

La ola de inseguridad en Salto obligó a que el intendente del departamento, Andrés Lima, solicitara una reunión urgente con el presidente Tabaré Vázquez.

El jefe de Policía anunció la llegada de efectivos de la Republicana y estuvo rodeado de manifestantes, quienes le exigían soluciones a la inseguridad que se vive en el departamento.