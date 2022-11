Cientos de voluntarios se sumaron a una nueva edición del Día de Limpieza de Costas con acciones en más de 40 playas de Uruguay

En Montevideo, la actividad se concentró en la playa del Buceo; allí, el ministro de Ambiente remarcó la importancia de que Uruguay adopte la figura del delito ambiental.

Este sábado se realizó la décimo cuarta edición del Día Internacional de Limpieza de Costas. La jornada buscó sensibilizar y educar a la población acerca de la importancia del cuidado de las playas de nuestro país.

El operativo de limpieza se desplegó en más de 40 playas de diferentes partes del país. En Montevideo, la actividad se concentró en la playa del Buceo, donde el Ministerio de Ambiente lideró la jornada y participaron el colegio Santa Elena y varias organizaciones sociales.

En la previa, voluntarios entregaron una gorra para protegerse del sol, guantes de látex, una bolsa para los residuos y una planilla donde calificaban y agrupaban todo lo que se iba recolectando.

El foco de la actividad era levantar la basura de la costa y charlar sobre la importancia de cuidar nuestras playas.

Karumbé, la organización que participa activamente del cuidado de las costas, también participó de la jornada concientizando sobre el cuidado de los plásticos.

Quienes participaron con gran entusiasmo fueron los niños, que estuvieron desde temprano ayudando en la recolección.

Uruguay y el delito ambiental

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, participó de la jornada de recolección de residuos y aseguró que es necesario innovar en Uruguay en el delito ambiental para penalizar la contaminación.

“Innovar en la figura del delito ambiental es necesario en Uruguay, algo que ya existe en otras partes del mundo y en América Latina. Infracciones de personas físicas o personas jurídicas deben tener una sanción que exceda lo pecuniario", afirmó este sábado Peña en rueda de prensa.

"A veces al ministro de Ambiente le dicen si no le parece la multa muy poco, o que con que sea grande la multa no se arregla el daño ambiental. Bueno, muchas veces sí me parece. Que esto trascienda el ámbito de lo civil, entonces, nos parece importante", consideró el ministro, y agregó: "Todos sabemos que cuando está el radar bajamos la velocidad. Y con esto todos sabrán que cabe la posibilidad de que sea configurado como delito".

Sobre los proyectos de ley que estudia el Parlamento, Peña afirmó que "en términos generales" son compartidos por el ministerio.