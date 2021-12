Cierre de Casa de Galicia: asamblea de trabajadores de la mutualista decidió apelar la decisión de la Justicia

Ayer se definió el "cese de las actividades de la sociedad civil Casa de Galicia, a excepción de los servicios de IMAE".

La asamblea de los trabajadores sindicalizados de Casa de Galicia decidió este viernes apelar la decisión de la Justicia, que ayer definió el cierre de la mutualista.

Como consecuencia del fallo judicial, se dispuso que el Sanatorio de Casa de Galicia sea gestionado por ASSE. La Urgencia, la Emergencia y los internados seguirán con la asistencia actual, sin ser derivados a centros del prestador estatal. "Seguramente la semana que viene, como parte del paquete de soluciones, se determine una forma de distribución de socios" dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), indicó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en conferencia de prensa el jueves de noche.

Ayer se definió el "cese de las actividades de la sociedad civil Casa de Galicia, a excepción de los servicios de IMAE", en medio de la intervención que llevaba adelante la Liga de Defensa Comercial (Lideco) por la crítica situación económica-financiera.

El fallo judicial resolvió "intimar al MSP con plazo de 48hs. a que entregue a la Sindicatura copia de los informes elaborados por la Dra. Nuri Santana y la Cdra. Alicia Rossi, en el marco de la última intervención administrativa" que llevó adelante la cartera.

La presidenta del sindicato de trabajadores de Casa de Galicia, Flor Costanzo, explicó en rueda de prensa que la asamblea está en sesión permanente desde el jueves, por lo que sus integrantes saben que pueden ser convocados de un momento a otro.

A su vez, hasta la madrugada de este sábado habrá un paro con guardia gremial, sin desatender la atención de los socios. A su vez, los trabajadores se acoplarán al paro general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) convocado para el martes, para exigir respuestas y soluciones sobre el cierre de Casa de Galicia determinado por la Justicia.

Costanzo explicó que el lunes abrirán las policlínicas, que están cerradas desde el jueves. El resto de la atención se está cumpliendo con normalidad.

Para la dirigente sindical, "no cambia nada" el cierre de la institución y la gestión transitoria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), mientras se encuentra una salida. "Somos un centro de salud, acá no se puede dejar de atender. Acá no están cerrando una comisaría, están cerrando un centro de salud", expresó.

Costanzo aseguró que los trabajadores siempre creyeron en la institución. "Siempre creímos que Casa de Galicia podía ser Casa de Galicia. Por eso seguimos trabajando en Casa de Galicia y nuestros socios necesitan que siga siéndolo", dijo.

Asimismo, dijo que los trabajadores se están haciendo cargo de la situación pese a la falta de insumos, y que la responsabilidad recae sobre los síndicos designados por la Justicia, Fernando Cabrera y Júpiter Pérez. "Desde que los síndicos quedaron al mando de la institución, quienes dieron las respuestas fuimos los trabajadores y quienes dimos la atención fuimos los trabajadores", señaló Costanzo.

"Nunca debió haber pasado que un centro de salud quedara sin dirección técnica, nunca debió haber pasado de que quedara en manos de dos personas que no tienen idea de lo que es gestión en salud", agregño.

La presidenta del sindicato dijo que cuando el tema haya pasado, alguien deberá hacerse cargo.