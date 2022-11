Cikurel obtuvo el sobreseimiento provisional de la Justicia panameña por lavado de activos en el caso Odebrecht

No se investigará más a la contadora, pero al no ser definitivo queda la puerta abierta por si llegan a aparecer nuevos elementos en otros juicios,

La Justicia panameña decidió otorgar un sobreseimiento provisional para la contadora uruguaya Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, acusada de un supuesto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

El sobreseimiento provisional significa que la Justicia no investigará más a Cikurel, pero al no ser definitivo queda la puerta abierta por si llegan a aparecer nuevos elementos en otros juicios, según informa el diario El País.

La Justicia de Panamá le dio el sobreseimiento provisional a otras diez personas y un sobreseimiento definitivo a una ciudadana panameña. Paralelamente, llamó a juicio a otras 36 personas por el delito de blanqueo de capitales, entre los que se encuentran los uruguayos Francisco Mutio y Andrés Betingo Sanguinetti.

Panamá había vinculado a Cikurel con cinco sociedades anónimas utilizadas por la constructora brasileña Odebrecht para pagar sobornos a dirigentes políticos a cambio de obras públicas.

En el fallo no se demostró la participación de Cikurel debido a que no consta que recibió, transfirió o encubrió dineros que hayan sido depositados en la República de Panamá en determinadas cuentas controladas por Odebrecht, por lo que no afectó la economía panameña, señala el fallo.