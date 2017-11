Cinco ministros defendieron la negociación del Gobierno con UPM en el Parlamento

Los ministros Danilo Astori (Economía), Carolina Cosse (Industria), Ernesto Murro (Trabajo), Víctor Rossi (Transporte) y Eneida De León (Medioambiente) ingresaron a la Cámara de Senadores minutos antes de las 10:00, para responder sobre el acuerdo entre el Gobierno y UPM que llevaría a la instalación de una tercera planta de celulosa.

“Yo tengo una suspicacia. Lo firmaron y le van a dejar la pelota al próximo Gobierno”, dijo el senador nacionalista Luis Lacalle Pou.

La oposición cuestionó los términos del acuerdo entre el Gobierno y la empresa UPM, y criticó “el secretismo” con el que actuó el Gobierno, mientras que los ministros hablaron de “confidencialidad” y destacaron los impactos de la inversión en el centro del país.

La oposición señaló que son más las concesiones que los beneficios que puede obtener de la inversión. Cuestionó los compromisos asumidos en infraestructura y las exoneraciones fiscales. En la sesión Lacalle Pou presentó 67 preguntas.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, abrió la ronda de respuestas entre los ministros del Gobierno.

“Hemos negociado condiciones de sustentabilidad, de equidad social, de equilibrio ambiental y territorial”, dijo Cosse.

El ministro Astori resaltó la importancia de la inversión:

Por su parte, el ministro Rossi pidió evidencias ante los dichos de la oposición:

“Que demuestran lo que hablan de entrega, que nosotros no estamos sirviendo a los mejores intereses del país”.

El senador Lacalle Pou consideró que en la negociación con upm, el Gobierno cedió más de lo debido:

“Los uruguayos no están siendo defendidos en esta negociación. Si de nosotros hubiera dependido, no firmábamos el acuerdo. En estas condiciones no lo firmábamos”.