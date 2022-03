Citando a Seregni, Cosse instó a votar en el referéndum pensando en "la mañana siguiente"

Destacó cómo afrontaron la campaña los militantes: "Hicieron un gran esfuerzo por llevar el tema a la reflexión, a la lectura, al pensamiento, a la discusión y no andar al golpe del balde con argumentos que no se sostuvieran".

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, votó en la mañana de este domingo por el referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En rueda de prensa, instó a los votantes a pronunciarse en las urnas pensando en "la mañana siguiente", como decía el general Líber Seregni.

"Esta jornada tiene una importancia fundamental, sustantiva. Hoy nadie es más que nadie. Hoy, verdaderamente es un acto de la más profunda democracia. El voto de todos vale lo mismo. Creo que es una jornada fundamental como ejercicio de la democracia y por lo que decía el general Líber Seregni: por la mañana siguiente", dijo.

"Seregni decía que todos nuestros actos tenían que estar sopesados, juzgados y evaluados pensando no solo en el acto sino en lo que iba a pasar el otro día", explicó.

Asimismo, la jefa comunal destacó cómo afrontaron la campaña los militantes. "Hicieron un gran esfuerzo por llevar el tema a la reflexión, a la lectura, al pensamiento, a la discusión y no andar al golpe del balde con argumentos que no se sostuvieran", valoró, y dijo: "Muchos de nosotros hicimos un enorme esfuerzo en no caer en polarizaciones".

Además, sostuvo que fue una "campaña muy, muy atípica". "Empezó con una ley de 500 artículos en pandemia, que se votó a las apuradas en el Parlamento porque no había más remedio. No se pudo discutir con la gente", dijo.

Luego, indicó Cosse, los defensores del "Sí" lograron un "primer gran resultado", que fueron las 800 mil firmas recolectadas para impulsar una consulta popular. "Hoy es un momento verdaderamente de fiesta de la democracia y de profunda reflexión", consideró.

Sobre el día después del referéndum, aseguró: "La democracia la vamos a seguir construyendo, cada cual con sus ideas".