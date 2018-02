Citarán ante el Parlamento a la ministra Muñoz para explicar la contratación de Glenda Rondán como su adscripta

La resolución 0062/018 del 18 de enero de 2018, contrata en calidad de adscripta para colaborar directamente con la ministra María Julia Muñoz a Glenda Rondán.

El contrato puede rescindirse en cualquier momento y no puede ir más allá del fin del mandato de la ministra Muñoz. El salario nominal mensual establecido por el contrato es de $119.481.

Glenda Rondán, exlegisladora del Partido Colorado, es directora de los centros MEC, que tiene 127 dependencias en todo el país.

Ejerce el cargo desde el 2 de marzo de 2015 cuando asumió Muñoz la titularidad del Ministerio de Educación y Cultura.

Rondán, consultada por Telemundo, aseguró que no tiene autorización para hacer declaraciones, pero aclaró que cualquier persona medianamente informada sabe que no se pueden cobrar dos sueldos en el Estado, por lo que su situación no es irregular y el gasto fue aprobado por un auditor del Tribunal de Cuentas.

Explicó que en la pasada Rendición de Cuentas se aprobó la unidad ejecutora centros MEC, pero no el salario de su director, que es lo que establece este contrato, aunque el texto no dice específicamente que la función a desempeñar es esa.

La diputada nacionalista Graciela Bianchi aseguró que citará en forma urgente cuando termine el receso a la ministra Muñoz por el nombramiento de Rondán.

Al culminar el receso, citaré en forma inmediata, y con carácter urgente, a la Ministro Maria J. Muñoz por el nombramiento de Glenda Rondán como su adscripta personal, acumulando con el cargo de Directora de Centros MEC. (1/2) pic.twitter.com/Sj8RlIH6oB — Graciela Bianchi (@gbianchi404) February 1, 2018

Al mismo tiempo cursaré la denuncia correspondiente a la Junta de Transparencia y Etica Publica (2/2) pic.twitter.com/JBEywwt2MV — Graciela Bianchi (@gbianchi404) February 1, 2018

Bianchi aseguró además que cursará una denuncia a la Junta de Transparencia y Ética Pública.