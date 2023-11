Ciudadanos, sector al que pertenecía Ache, espera que Lacalle dé "explicaciones" para fijar posición ante "lamentables sucesos"

En un comunicado emitido este jueves, sin dar nombres puso "en cuestión la actuación" de distintos integrantes del Poder Ejecutivo y de un asesor presidencial, haciendo referencia a Ricardo Lafluf.

El sector colorado Ciudadanos -al que pertenecía Carolina Ache- se expresó tras la renuncia del excanciller Francisco Bustillo y señaló que "está pendiente" que el presidente Luis Lacalle Pou "dé a la ciudadanía las explicaciones pertinentes" sobre el caso Marset cuando regrese al país. En un comunicado emitido este jueves, sin dar nombres, Ciudadanos puso "en cuestión la actuación" de distintos integrantes del Poder Ejecutivo y de un asesor presidencial, haciendo referencia a Ricardo Lafluf.

En este sentido, el sector aseguró que las declaraciones y evidencias aportadas por la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores a la Justicia pone en tela de juicio el accionar de representantes del Poder Ejecutivo en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. A su vez, consideró que "a la luz de los hechos revelados era indispensable el inmediato apartamiento de su cargo del excanciller (Francisco) Bustillo".

Por último, Ciudadanos adelantó que una vez que Lacalle -actualmente en Estados Unidos- se exprese sobre el tema "fijará su posición ante estos lamentables sucesos de manifiesta gravedad".

Ache había renunciado a su cargo en diciembre del año pasado, por las derivaciones del otorgamiento del pasaporte a Marset en 2021, cuando el narcotraficante estaba preso en Dubái. En ese momento se supo que pese a que el canciller Bustillo había dicho en la interpelación del 22 de agosto que en noviembre de 2021 “nadie sabía quién era Marset”, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, había advertido a Ache sobre el “peligroso narco”.

“El paso al costado que dio Carolina descomprime una situación interna en una situación que claramente ya habíamos calificado como incómoda por lo que se había dado", había considerado el líder de Ciudadanos, Adrián Peña, sobre la decisión de la entonces vicecanciller.

Molesta con su sector partidario, Ache renunció a Ciudadanos y deslizó críticas a sus excorreligionarios. "Duros con los de abajo, tibios con el de arriba", tuiteó más de un mes después Ache, luego de que se conociera que el gobierno y el partido respaldaban a Peña pese a haberse atribuido un título que todavía no tenía.

Cuatro días después, el diputado del sector Felipe Schipani le respondió a Ache cuando el sector definió la salida de Peña al conocerse que no había terminado la carrera universitaria. "La vara sigue alta", escribió el legislador.

Este miércoles se supo que Bustillo le pidió a su entonces número dos que "perdiera" su celular para no dar a la Justicia las conversaciones en torno a la entrega del pasaporte uruguayo a Marset. "Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. Estoy imaginando, ¿viste?, escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular... Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste?", fue una de las frases que Bustillo le dijo en una llamada a Ache que data de noviembre del año pasado y que este miércoles vio la luz en una nota publicada por Búsqueda, que difunde tramos de conversaciones entre ambos, que datan de noviembre del año pasado.

Luego que se conocieran estos diálogos, Bustillo presentó su renuncia como canciller, aunque aseguró que Ache "descontextualizó conversaciones y obró de mala fe".