Civila sobre respaldo de Sendic y de la 711: "Su grupo lo trasciende a él"

El diputado señaló que como candidato a presidente del FA participará de cuanta actividad pueda. Además, señaló que "esas listas no son listas de una persona", sino "de grupos políticos que tienen cientos de militantes en todo el país".

El diputado Gonzalo Civila, candidato a presidente del Frente Amplio, explicó por qué este lunes participó del acto de lanzamiento de la Lista 711 junto al exvicepresidente Raúl Sendic, que vuelve a la política tras ser condenado por la Justicia por peculado y abuso de funciones en su gestión al frente de Ancap. El sector Compromiso Frenteamplista apoya la candidatura de Civila para las elecciones internas.

En entrevista con Maldonado Milenium, Civila afirmó: "Yo soy candidato a presidir el Frente Amplio, y el Frente Amplio es una organización diversa, en la que hay muchos colectivos y organizaciones".

"Me han invitado a participar de diversos lanzamientos de listas. Esas listas no son listas de una persona, son listas de grupos políticos que tienen cientos de militantes en todo el país. He participado de todos los lanzamientos de listas a los que me han invitado y que la agenda me ha permitido hacerlo. En ese sentido fue que participé del lanzamiento de la lista Compromiso Frenteamplista, la Lista 711, que es además una lista que apoya mi candidatura", señaló.

El secretario general del Partido Socialista señaló que hay "una tendencia a reducir los colectivos a una persona, pero son muchas personas militando y trabajando por un proyecto". "Como candidato a presidir una fuerza como el FA tengo que estar en todos los lugares donde los frenteamplistas me convocan", reiteró ante una nueva pregunta del programa radial.

"Creo que la situación de Raúl Sendic fue largamente estudiada, renunció a la vicepresidencia de la República y por tanto renunció a sus fueros, compareció ante la Justicia, dejó durante un tiempo prolongado la política y su grupo lo trasciende a él. Estamos hablando de muchos compañeros, incluso algunos que ocupan cargos legislativos y en juntas departamentales", dijo.

Por último, el candidato indicó que la 711 "nunca fue un grupo sancionado por el FA". "No hay sobre Compromiso frenteamplista ningún tipo de decisión de proscribirlo, cosa que sería horrible. Estamos hablando de un colectivo político que pertenece al FA como cualquier otro sector del FA", afirmó.