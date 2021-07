Clasificador de residuos que recibió un motocarro: "Esperamos poder agradecer con cumplir y hacer las cosas bien"

Este viernes nueve familias entregaron sus carros tirados por caballo y recibieron un motocarro para clasificar residuos.

Nueve familias en Montevideo recibieron este viernes sus motocarros. Estos vehículos sustituirán a los carros tirados por caballos que los clasificadores usaron durante años para trabajar.

Telemundo recogió el testimonio de Carlos, uno de los beneficiarios del Programa de Reconversión Laboral de Clasificadores de Residuos Sólidos Urbanos de la Intendencia de Montevideo, que destacó la importancia del motocarro para su familia.

"Es una lucecita que veíamos a lo lejos. Una mano para subir un escalón para poder salir de todo eso de los carros y poder tener un trabajo más o menos decente. Para nosotros fue un cambio grandísimo", dijo.

Carlos aseguró que es importante para su familia y sus hijos. "No quiero que mis hijas anden en un carro. Mis papas tenían carro, mis abuelos también. Me parece que esto viene de herencia, me parece, un estudio para mis hijas y sacarlas de todo eso y una oportunidad de trabajo", agregó.

"Es un regalo y una oportunidad que nos hace la intendencia. Esperamos poder agradecer con cumplir y hacer las cosas bien", dijo Carlos.

Los clasificadores recibieron un motocarro para realizar su tarea de recuperación de residuos. Al mismo tiempo, se entregaron los caballos que utilizaban en su carro, los que serán dados en adopción. Los carros serán desarmados y reciclados.

Esta última entrega se hizo en el Centro de Desarrollo Económico Local de Casavalle y estuvo presente la intendenta, Carolina Cosse, que en conferencia de prensa destacó que "es un proceso para mejorar", tanto para las familias que recibieron los motocarros como para los caballos, que "ahora van a lugares donde van a estar bien" y "no van a trabajar".

"Cuando asumimos nos comprometimos a llegar a los 100 motocarros. Acá se incorporan nueve familias", agregó Cosse.