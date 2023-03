Clausurado: colapsó uno de los apoyos del puente San Salvador de Dolores y cedió unos 30 centímetros; la ruta fue cortada a esa altura

Ministerio de Transporte y la empresa que tiene la concesión trabajarán para tener "lo antes posible" una situación "normalizada".

La ruta 21 a la altura del kilómetro 323 se encuentra cortada por una rotura en el puente San Salvador que da ingreso a la ciudad de Dolores, departamento de Soriano.

La estructura cedió aproximadamente 30 centímetros, según informó Policía Caminera. Al respecto, Jesús Lema, ingeniero del Ministerio de Transporte, dijo a Telemundo que de todos los escenarios posibles este es "el más liviano". Lo que "colapsó" fue uno de los apoyos, precisó.

"El puente descansa sobre rodillos, el rodillo apoya sobre una cuna de hierro fundido y esa cuna literalmente explotó y el rodillo cayó. El puente pasó a apoyar directamente en la pila", expresó Lema.

El ingeniero indicó que el puente tiene 108 años, pero los rodillos no. "Hace unos 40 años le cambiamos todos los rodillos y no sé si no ha habido otro mantenimiento en este tiempo, seguramente sí", manifestó.

En ese sentido, comentó que en el primer tramo de la estructura ya se le hizo algún cambio y también la obra de "dejarlo más alto" para levantar el techo. "Es un puente antiguo, pero no viejo", aseguró.

Lema sostuvo que trabajan con la empresa que tiene la concesión del tramo. "La estrategia es levantarlo con gatos, apoyarlo con tocones y poder restablecer el tránsito liviano", apuntó.

"Lo primero es levantar el tramo, luego vamos a revisar y evaluar el resto de la estructura. No hay nada que nos haga pensar que haya una falla o que esto sea un síntoma de algo generalizado, el puente no se cae", subrayó.

Se espera que el puente esté clausurado durante varios días; en ese tiempo la cartera de Transporte y la empresa trabajarán para tener "lo antes posible" una situación "normalizada".