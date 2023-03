Coalición aprobó en comisión reparar con hasta US$ 150.000 a víctimas de la guerrilla; luego de Turismo se votará en Diputados

"Este es un eslabón más en esta cadena de esfuerzos de la democracia uruguaya para cerrar las heridas de un tiempo muy doloroso en la vida de un país", dijo Ope Pasquet.

Con votos de los diputados de la coalición de gobierno, la Comisión de Constitución y Códigos aprobó en las últimas horas el proyecto de ley que busca reparar económicamente a las víctimas de los grupos armados que actuaron entre 1962 y 1976 en Uruguay, por ejemplo, el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T). Los diputados frenteamplistas se opusieron.

El diputado colorado Ope Pasquet estimó este miércoles en rueda de prensa que el proyecto se votará en el plenario de la Cámara de Representantes luego de la Semana de Turismo. Se estima que los votos para aprobarlo estarán, dado que hay acuerdo en la coalición. Luego el texto volverá al Senado (donde ya fue votado en diciembre de 2022) para que los cambios sean refrendados.

Tomando como base "listas de víctimas" elaboradas durante los gobiernos de los expresidentes Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, los diputados creen que las víctimas fatales son unas 70.

Con respecto a los montos, Pasquet detalló: "Las víctimas fatales recibirán (sus familiares) US$ 150.000. Este es el monto que venía propuesto en 2007 por el presidente Tabaré Vázquez, de ahí tomamos la cifra. Los que sufrieron incapacitación permanente US$ 100.000, como aquella señora limpiadora del bowling de Carrasco que quedo destrozada por el impacto de la bomba y lo que se le cayó encima. Los secuestrados US$ 50.000".

En caso que la persona haya fallecido, podrán cobrar sus padres, hijos, cónyuge o hermanos. En caso que no esté vivo ninguno de estos parentescos, "se extingue la posibilidad de reclamar".

El dinero saldrá de Rentas Generales y se creará una comisión de cinco integrantes designados por el Poder Ejecutivo para analizar cada caso.

Pasquet aclaró, finalmente, que esta indemnización abarca a las víctimas de todos los "grupos organizados y armados que perpetraron ilícitos sin distinción ideológica".