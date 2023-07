Coalición aprobó proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla: "Después de 50 años, algo de justicia se hizo", dijo diputada cabildante

"Tuvo que llegar Cabildo Abierto al Parlamento para que esto sea realidad y lo estemos votando", dijo la diputada cabildante Silvana Pérez.

En una extensa sesión que culminó pasada la medianoche del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone reparar a las víctimas -y sus familias- de las guerrillas que actuaron en el país entre 1962 y 1976, entre ellas, el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T).

La norma fue votada por 50 de los 93 diputados que estaban en sala. Como el proyecto ya tenía media sanción del Senado, ahora quedó definitivamente aprobada y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

"Tuvo que llegar Cabildo Abierto al Parlamento para que esto sea realidad y lo estemos votando. Es un orgullo pertenecer a esta bancada que tanto ha luchado para que este proyecto sea una realidad. Hoy se hace justicia", dijo la diputada cabildante Silvana Pérez al fundamentar su voto luego de que se aprobara la norma. En el mismo camino fue su correligionaria Elsa Capillera: "La justicia es un principio moral, darle a cada uno lo que le corresponde (...) Hoy, después de 50 años, algo de justicia se hizo".



Los diputados frenteamplistas se opusieron.

La iniciativa propone indemnizar a “víctimas de hechos ilícitos cometidos por integrantes de grupos armados por motivos políticos o ideológicos entre los años 1962 y 1976”. La reparación propuesta no solo es económica, sino también moral e histórica.

Tomando como base "listas de víctimas" elaboradas durante los gobiernos de los expresidentes Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, los diputados estiman que las víctimas fatales son algo menos de 70.

Con respecto a los montos, el diputado colorado Ope Pasquet detalló meses atrás: "Las víctimas fatales recibirán (sus familiares) US$ 150.000. Este es el monto que venía propuesto en 2007 por el presidente Tabaré Vázquez, de ahí tomamos la cifra. Los que sufrieron incapacitación permanente US$ 100.000, como aquella señora limpiadora del bowling de Carrasco que quedo destrozada por el impacto de la bomba y lo que se le cayó encima. Los secuestrados US$ 50.000".

En caso que la persona haya fallecido, podrán cobrar sus padres, hijos, cónyuge o hermanos. En caso que no esté vivo ninguno de estos parentescos, "se extingue la posibilidad de reclamar".

El dinero saldrá de Rentas Generales y se creará una comisión de cinco integrantes designados por el Poder Ejecutivo para analizar cada caso.

