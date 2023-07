"Cobran entre $125.000 y $175.000": García dijo que controladores perciben una remuneración "muy importante comparado con cualquier trabajador"

"Con las compensaciones cobran entre $125.000 y $175.000 con un régimen de trabajo de 12 horas de guardia", expresó.

El ministro de Defensa, Javier García, dijo este miércoles que los controladores aéreos perciben una remuneración "muy importante comparado con cualquier trabajador". Estas declaraciones fueron en el marco del conflicto sindical que mantienen estos trabajadores.

"Son funcionarios que cumplen una tarea importante y que por eso también tienen una remuneración importante. Con las compensaciones cobran entre $125.000 y $175.000 con un régimen de trabajo de 12 horas de guardia, se descansa dos días y medio y se vuelve a tener una guardia, son unas diez guardias al mes", expresó el secretario de Estado en rueda de prensa.

El jerarca apuntó que no "les parece bien" que ante cada inicio de vacaciones "haya un conflicto y amenazas de paro" en momentos donde la movilidad es "mayor".

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) decidió finalmente avanzar en la medida sindical de demorar la autorización de despegues. Resolvieron implementar medidas sindicales de demora en los despegues a partir del 10 de julio próximo.

García afirmó que "no está bien" negociar de esa manera. "No es justo con los trabajadores que después de dos años de pandemia están esperando a trabajar en vacaciones, afecta a mucha gente", agregó.

"No quito importancia al trabajo, pero la remuneración es importante en un régimen muy especial", remarcó.

A su vez, indicó que las medidas están planteadas para el lunes 10 de julio y aseguró que afectarán a una 5.000 personas, lo que equivale al 17% de los vuelos.

"Tenemos voluntad de diálogo, pero también obligaciones legales. Tengo que cumplir con la ley, esperamos que todos comprendamos eso. Lo que no se puede hacer y no está bien es anunciar medidas y después sentarse a dialogar. No se ponen las medidas que generan efectos de entrada para después negociar bajo amenaza", subrayó.