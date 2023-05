Colectivo Trans celebra el paso que dio Uruguay de incluir a la comunidad al censo nacional, pero señalan "detalles" a corregir

"Se pregunta la identidad de género de las personas de 12 años en adelante, por lo tanto no vamos a tener indicadores de niños y niñas trans", expresaron.

Desde la noche del sábado se lleva adelante el censo digital 2023. En esta oportunidad, se incluyó a la comunidad trans al censo nacional y desde el colectivo celebran el paso que dio Uruguay.

La presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Collette Spinetti, dijo a Telemundo que el año pasado se reunió con la gente del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde plantearon y acordaron la iniciativa.

De todas formas, señaló que hay "algunos detalles" a corregir y que no van a tener números exactos. "Se pregunta la identidad de género de las personas de 12 años en adelante, por lo tanto no vamos a tener indicadores de niños trans, cuando en realidad en CTU tenemos 37 familias que tienen niños y niñas trans entre 5 y 11 años, esa variable no la vamos a tener", explicó.

Además, sostuvo que el otro problema que ven es que el censo lo responda un mayor de edad referente de la familia. "Si esa persona es una madre, padre, hermano, abuela, que no reconoce la identidad de género de su pariente, evidentemente que si su familiar es una mujer trans va a poner que el sexo asignado al nacer fue varón y la identidad de género es varón", remarcó.

"Hay muchas familias que no reconocen la identidad de género de sus familiares", aseguró.

Collette señaló que celebran este paso. "No es que esté tirando todo para atrás, lo hemos hablado en el colectivo, lo celebramos y aplaudimos, pero podríamos haber aprovechado para tener más detalles", concluyó.