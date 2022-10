Colegio Médico afirma que era el MSP el que debía notificar a prestadores de salud sobre ginecólogo inhabilitado por denuncia de paciente

"El Colegio Médico del Uruguay propone la suspensión, pero no se hace efectiva si el Ministerio de Salud Pública no la confirma", dijo Delgado.

El Colegio Médico del Uruguay volvió a expedirse en las últimas horas sobre el caso del ginecólogo que fue suspendido durante seis meses por el Ministerio de Salud Pública (MSP) por abusar sexualmente de una paciente y que en las últimas semanas recibió una nueva denuncia.

"No hay ninguna duda de que es el Ministerio de Salud Pública el que resuelve. En su fallo, el Colegio Médico del Uruguay propone la suspensión, pero no se hace efectiva si el Ministerio de Salud Pública no la confirma, puede revocarla también. Una vez que el MSP lo hace, informa al profesional en cuestión y a los prestadores de salud. Así está reglamentado", afirmó a Telemundo la presidenta del Colegio Médico, Lucía Delgado.

En ese sentido, Delgado insistió en que es el MSP el que toma la resolución de suspender a un médico y es también la autoridad sanitaria la que debe comunicarlo. "El MSP es el que nos da el título y el que nos puede suspender en el desempeño profesional. El Tribunal de Ética Médica falla sobre que debería suspenderse a alguien, pero el MSP puede revocar esa resolución", dijo Delgado.

El caso inició el 14 de diciembre de 2020 con la denuncia de una paciente ante el Colegio Médico del Uruguay. En la misma, la mujer relataba que durante una revisión ginecológica en la que el referido profesional debía realizarle un Papanicolau, el hombre introdujo sus dedos en su vagina varias veces antes de colocar el especulo, la acarició e hizo valoraciones sobre su estado físico, entre otros aspectos.

Pero la situación tomó mayor gravedad cuando se comprobó que el profesional trabajó al menos dos días de setiembre de 2022 en el Hospital de Las Piedras perteneciente a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a sabiendas de que había sido suspendido.

"Quien recibe una decisión de suspensión de su actividad profesional no debe concurrir a una guardia. Creo que por ahí está el punto sobre cuán necesario es que tengamos más reflexiones bioéticas y actuemos en consecuencia", afirmó Delgado, y agregó: "La responsabilidad de actuar de forma inapropiada y de presentarse a trabajar cuando está suspendido por el MSP le corresponde a cada profesional".

Ante este hecho, la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay (SGU) emitió un comunicado en el que señala que repudia todo acto que se “aparte de la ética del respeto del paciente, y todo acto de abuso sexual o abuso de poder”.