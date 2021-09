Colegios y liceos privados piden que la ANEP adelante las fechas de culminación de los cursos

La solicitud será analizada formalmente este jueves por el Codicen.

Las asociaciones de colegios y liceos privados elevaron al Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un pedido para modificar las fechas de finalización de cursos. En el caso de secundaria afirman que los tiempo no son suficientes para contemplar reuniones y períodos de exámenes, y en el caso de primaria que la conflictividad fue de 98%, por lo que no es necesario extender los cursos.

La semana pasada las autoridades de la ANEP presentaron las fechas de finalización de cursos. En las escuelas terminarán el 21 de diciembre. En ciclo básico de secundaria el fin está previsto para el 10 de diciembre, mientras que los alumnos de bachillerato culminarán el 3 de diciembre.

El anuncio provocó críticas de los gremios de la educación, pero también reparos de las asociaciones de colegios privados. En ese sentido, la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) y la Educación Católica presentaron una solicitud que será analizada este jueves por el Codicen.

"No podemos terminar como pretende la circular el 3 de diciembre y elegir el régimen de evaluación tradicional porque no nos da el tiempo para hacer las reuniones y tomar exámenes en diciembre", sostuvo el presidente de la Aidep, Juan Carlos Noya, en diálogo con Telemundo.

En el caso de primaria, los colegios entienden que no es necesario recuperar días gracias al alto nivel de conectividad. "Nosotros lo que planteamos es tener autonomía en cumplir, en no exceder los días, que la normativa dice que son 185. Porque entendemos que en la educación privada no tuvimos paro ni pérdida de clase", apuntó Noya.

"No hubo pérdida de clase que explique que debamos terminar más allá de las fechas de los años normales en el entorno del 10 y el 12 de diciembre", agregó.