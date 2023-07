Colonia: condenaron a hombre que abusaba de su nieta cuando la madre se iba a trabajar; la niña le contó a su tía lo sucedido

“De lo recabado por la Fiscalía, surge que la niña fue objeto de abusos sexuales por parte del condenado, en ocasión en que cuidaba de la niña en su domicilio mientras su madre trabajaba, en 2018 y 2019”, indica el comunicado.

Un hombre fue condenado en las últimas horas a prisión en Carmelo, Colonia, por reiterados delitos de abuso sexual agravados a su nieta menor de edad.

Según el comunicado de Fiscalía, el hombre es el abuelo materno de la niña, que tenía cuatro años cuando se realizó la denuncia en 2020. Sin embargo, los abusos se produjeron durante los dos años anteriores.

El relato de lo sucedido fue contado por la propia menor a su tía. La niña le contó lo que le hacía su abuelo, ‘como un sueño’, advirtiendo la niña que era un ‘secreto’ y que su tía debía ‘jurar’ que no se lo diría a nadie. La tía recibió el relato y tomó conductas protectoras en acuerdo con la niña. La investigación penal comenzó luego de la denuncia radicada en febrero de 2020. En ese momento, se impusieron medidas de no acercamiento ni comunicación del ahora condenado hacia la niña y hacia su mamá, prorrogadas hasta que ‘quedara ejecutoriada la sentencia final’”, apuntan desde Fiscalía.

“Meses antes de la denuncia, la niña tenía problemas para dormir, se despertaba varias veces en la noche llorando, nerviosa. Se la veía agresiva con sus hermanas menores, tenía conductas de autoagresión y presentaba conductas sexualizadas, no acordes a su edad. Estas conductas ameritaron que la madre de la niña tramitara apoyo terapéutico para su hija. A la postre, estos profesionales declararon en el referido juicio oral. Uno de ellos, médico tratante de la niña señaló (según recoge la sentencia) en relación con las conductas de la niña antes referidas, que ‘todo eso se podría evaluar como sucesos post traumáticos’”, señalan, y agregan: Surge de la sentencia que «se concluye que la niña describe con la palabra ‘sueño’ lo que aconteció (…) y le impulsaron a tener auto agresiones, en definitiva, trastornos para nada habituales en una niña de su edad. (…) cuando se produce el develamiento la tía de la niña refiere a que esta emplea la palabra ‘secreto’ y que la tía le debe ‘jurar’ que no lo diga a nadie. Estos medios son propios de cualquier abusador de menores, es decir, inducir mediante temores, amenazas o persuasión que todo lo que ocurre es un secreto entre ellos y que no lo diga a nadie. Por regla general, estos hechos son llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras por lo que la reproducción de estos acontecimientos suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima puede brindar al respecto»”.

Finalmente, en las últimas horas, la Fiscalía Departamental de Carmelo logró la condena mediante juicio oral del hombre como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados, con una pena de cinco años de penitenciaría.