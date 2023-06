Comandante en jefe del Ejército negó que el pase a retiro de un teniente esté vinculado a denuncias sobre presuntos actos de corrupción

Las denuncias realizadas en 2021 incluyen el trabajo de soldados en empresas privadas y el contrabando de bebidas desde el Chuy.

El diario El Observador informó este viernes que el Ejército pasa a retiro al teniente Nelson Darte, oficial que hizo varias denuncias en noviembre del 2021. Desde entonces al oficial, que revista en la Dirección Nacional de Pasos de Fronteras, lo mandaron a su casa y cobra sin trabajar.

No se conocen los resultados de la investigación administrativa, no hubo denuncia ante la Justicia, y el ministro de Defensa, Javier García, no respondió a las consultas del diario.

Las irregularidades que denunció el teniente, incluye a soldados trabajando para una empresa privada entre 2000 y 2016 instalando piscinas, y militares que habrían traído whisky de contrabando del Chuy en vehículos del Ejército en 2020. Con la denuncia aportó fotos y videos.

Duarte lleva doce años como teniente y no solo se le ha negado el ascenso, sino que ahora se le notificó que será sometido al retiro obligatorio. Esto ocurre tras haber sido calificado dos años como “deficiente”. Duarte dice que el Ejército falsificó documentos para forzar su pase a retiro.

Este viernes el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, dijo que eso es "imposible", porque actúan comisiones calificadoras y un tribunal de ascensos y recursos. "En este caso, no fue destituido de ninguna manera. Sí hay una serie de calificaciones que nada lo vincula al hecho de la denuncia porque las denuncias fueron estudiadas y elevadas al Ministerio de Defensa", expresó.

Además, agregó que el oficial es calificado por su actuación, "no por denuncias o no denuncias", y aclaró que está cumpliendo funciones en el ministerio, no en el Ejército.