Combustibles: Paganini dijo que a Ancap le queda "muy poquita espalda financiera" para contener suba de precios

El ministro de Industria dijo que están evaluando la situación y apuntó que al ente estatal le queda poca caja para recepcionar parte de los futuros incrementos.

El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que están "estudiando todos los meses" el precio del combustible dado que se está "asistiendo a un fenómeno mundial" de alza alimentado por el conflicto en Ucrania. En este sentido, el Poder Ejecutivo está analizando por estas horas si se modificará o no la tarifa de las naftas y el gasoil para el consumidor final.

El mes pasado, si bien el gobierno aumentó, Ancap absorbió parte de ese incremento. Paganini dijo en entrevista con el programa Punto de Encuentro de Radio Universal que al ente le queda "muy poquita espalda financiera" para contener un nuevo incremento de las tarifas.

La petrolera estatal hizo una recomendación al gobierno para aumentar los combustibles este mes, a lo que el secretario de Estado comentó que van a "evaluarlo bien". "La idea es que tal vez podamos tener resto para (subir) un poco menos que eso", agregó.

Este martes se conocerá el Informe de Precio de Paridad de Importación que elabora la Ursea. Este es otro elemento que estará arriba de la mesa, además del efecto que pueda llegar a tener el ajuste en la inflación.

"El último promedio que cerró la Ursea ya era muy alto: US$ 96 el barril y el mes anterior US$ 85. Así venimos y ahora da la impresión de que el promedio va a terminar dando como US$ 115", dijo Paganini.