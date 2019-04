Comenzó la huelga de hambre de los trabajadores de Montevideo Gas

La medida se tomó luego del fracaso de todas las negociaciones.

Las declaraciones de Alejandro Acosta:

Es un camino profundamente equivocado el del Ministerio de Industria que debe asumir su responsabilidad política y jurídica como establece el contrato de concesión para que termine de una vez.

Reiteramos el problema no es si los trabajadores estamos enemistados con Petrobras, el problema es que a una empresa que no le interesa ya estar y que necesariamente no tiene intención de llevar adelante esto.

¿Esta huelga de hambre hasta cuándo se va a estirar?

Hasta encontrar soluciones porque nosotros estamos en una situación cada vez más dramática, porque se terminan los plazos y necesitamos encontrar soluciones. La huelga de hambre tiene el objetivo de respaldar el reclamo.