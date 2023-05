Comisión del Senado aprobó proyecto de ley para que adictos puedan expresar voluntad anticipada de ser internados en caso de recaída

La iniciativa fue respaldada por la coalición de gobierno. El Frente Amplio se opuso.

La Comisión de Salud Pública del Senado aprobó este miércoles por la mañana el proyecto de ley que habilita la denominada "voluntad anticipada" a la hora de internar a adictos a las drogas.

El proyecto de ley ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y se espera que la próxima semana sea respaldado en el plenario de la cámara alta con los votos de los tres partidos de la coalición que tienen senadores (Partido Nacional, Colorado y Cabildo Abierto). El Frente Amplio se opone.

El proyecto, que nació a iniciativa de las diputadas Nibia Riesch (Partido Colorado) y Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto), está inspirado en una propuesta de Madres del Cerro, un colectivo de mujeres cuyos hijos eran drogadictos.

Propone que las personas que padezcan una adicción puedan manifestar por escrito cuando estén psíquicamente aptas su voluntad de recibir un tratamiento de desintoxicación, rehabilitación y reinserción social en momentos de recaída.

"Tenemos un problema muy grave de consumo problemático de sustancias: encabezamos en Latinoamérica el consumo de cocaína. (Este proyecto) no es una solución integral, radical, es una pequeña contribución que tiene que ver con la primera etapa de desintoxicación. Muchas veces en ese estado profundo de intoxicación se toman decisiones y reacciones que en definitiva no son las que se harían si no se estuviera bajo los efectos de sustancias", dijo a la prensa la senadora colorada Carmen Sanguinetti.

La medida, recordó, parte del "reclamo de familias porque muchas veces no logran dar el paso inicial". "Muchas veces las familias dicen que además de la cuestión de costos, la principal barrera es la propia oposición de la persona", contó.

Consultada sobre quién debe estar al tanto de la internación del adicto que recayó, Sanguinetti respondió: "Está bien estipulado y tuvieron bastante incidencia las voces legales. La casuística es enorme, los familiares dicen que es muy variada la situación. Los familiares cercanos y el núcleo cercano tienen que saber que este paso se dio".

El proyecto fue rechazado durante su tratamiento en la cámara baja por el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, del Partido Independiente.