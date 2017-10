Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó en el Parlamento uruguayo

La Institución Nacional de Derechos Humanos aprovechó la audiencia de la comisión interamericana en Montevideo para plantear un caso específico en el que considera que su autonomía fue vulnerada por el Poder Judicial.

Se trata de un reciente fallo del Tribunal de Apelaciones, a partir de un recurso de amparo presentado por el gobierno de Maldonado, que obligó a la institución a suspender la publicación de sus recomendaciones tras la destitución de un grupo de funcionarias.

“Ha sido una instancia muy importante en la medida en que la institución planeta ante la comisión, como órgano de contralor de las obligaciones de todos los países de la región en materia de derechos humanos, un caso en el que entiende que su autonomía fue vulnerada por un fallo judicial que no fue debidamente fundamentado y que no demuestra el debido conocimiento de las competencias y facultades de la institución.

Estamos en un Estado de derecho, cualquier decisión judicial no se discute, se cumple, pero eso no quiere decir que debamos compartirla y que no tengamos la obligación además, para garantizar la autonomía de la institución, de llevar estos casos a instancias como la comisión interamericana”.