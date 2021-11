Comisión investigadora de Turismo sesionó por última vez; recomienda remitir a la Fiscalía todas las actuaciones

"Nosotros queremos el ejercicio de la transparencia. Si el Frente Amplio no quiere enviar a la Justicia determinado tiempo de las actuaciones, tendrá que explicar por qué", afirmó Conrado Rodríguez, correligionario del diputado y exministro Germán Cardoso, cuya gestión en primer lugar motivó la instalación de la comisión.

El envío de todo lo actuado a la Justicia implica que se involucre a la exministra y actual senadora Liliam Kechichian, además de a Cardoso, ya que su gestión del Ministerio de Turismo también fue estudiada por la comisión a pedido del exsecretario de Estado.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos se mostró confiado en que esto no tendrá consecuencias. "No creemos que vaya a entorpecer nada porque simplemente no hay sustancia como para investigar mucha cosa. En todo caso es una pérdida de tiempo", dijo.

El legislador dijo que con las actuaciones quedó probada la estrategia de Cardoso, que buscó "que se investigue todo para que no se investigue nada". "Pidió tal cantidad de cosas para ver qué conseguía y lo único que logró formular como una denuncia concreta fueron las contrataciones en torno a la Unión General Armenia de Beneficencia, y las respuestas de la propia institución fueron lapidarias sobre la transparencia con que se hicieron las cosas", sostuvo Olmos.

El nacionalista Juan Martín Rodríguez señaló que "desde el punto de vista jurídico" los legisladores no tienen "elementos que permitan afirmar" que hubo actos ilícitos.

"Entendemos que es la Fiscalía la que tiene que llevar adelante una investigación más exhaustiva, partiendo de la base de que es la que cuenta con las competencias y las herramientas para que si eventualmente se identifican hechos jurídicos que significasen conductas ilícitas o irregulares en funcionarios públicos, proceda a actuar en consecuencia", apuntó el diputado blanco, quien presidió la comisión.

Tras las actuaciones de la comisión investigadora, el oficialismo respalda a Cardoso. Rodríguez señaló que hubo "denuncias concretas" por parte de los legisladores del Frente Amplio que no se probaron. "De esas denuncias y con la prueba documental y testimonial que tenemos, nosotros no advertimos que algunas de las acciones emprendidas por el exministro Cardoso califiquen como delito", subrayó.

El Frente Amplio, en cambio, entiende que que quedó de manifiesto la "telaraña de intereses" que el exministro tejió en torno a su gestión. Nicolás Viera aseguró que las presunciones de irregularidades se agudizaron, por ejemplo, en los casos referidos al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

"La comisión investigadora ayudó, y mucho, a generar nuevos elementos que nos dan pruebas de que hay irregularidades constatadas", sostuvo el diputado. La oposición ya llevó el caso a la Justicia, a partir de una serie de notas periodísticas referidas a las compras de la cartera durante el período de Cardoso.

Por último, Rodríguez destacó la labor de toda la comisión más allá de la orientación política, que fue "muy profesional, responsable y seria". Aseguró que lo actuado será un "gran insumo" para la Justicia e instó a que sea ella la que "defina la situación y califique las distintas denuncias".