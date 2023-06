Cómo afecta el agua de OSE al cabello y qué recomiendan los expertos para mitigar la salinidad

Estilista dijo que la sal lo que hace es "abrir la cutícula y ahí se genera la porosidad".

Las peluquerías ya ven el impacto del aumento de la salinidad del agua de OSE en el cabello. Para mitigarlo, los peluqueros recomiendan aumentar la hidratación cada vez que lo lavamos.

"Lo que hace esta agua es abrir la cutícula y ahí es que se genera la porosidad", dijo a Telemundo la estilista Lina Pacella.

Además, indicó que los cabellos naturales todavía "no están muy afectados", pero los que tienen tratamientos sí, y destacó que los productos que se aplican no duran tanto como antes.

"Para los cabellos que ya están procesados, como por ejemplo mechas, balayage, color y cabellos porosos, ya estamos viendo una resequedad y una textura que no es la normal", expresó.

En ese sentido, sostuvo que el pelo está seco, no tiene brillo, los tratamientos "no tienen un buen rendimiento", y tampoco dura en el tiempo. "La hidro por ejemplo te duraba tres meses y ahora estamos hablando de que en algunos casos al mes ya no está, porque ya su cabello es poroso, entonces se empieza a abrir", explicó.

Pacella recomienda hidratarse más el cabello para mitigar el impacto. "Nosotros les decimos que en su casa trate de hidratarlo mucho más, antes era una vez por semana o cada quince días, ahora es cada vez que te lo laves", señaló.

En caso de no tener el producto específico, recomiendan mojarse el cabello y usar una crema de enjuague o de tratamiento como shampoo. "Después sÍ ponerse shampoo y luego de vuelta la crema para ir cuidando la fibra", comentó.