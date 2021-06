Cómo es el proyecto del gobierno enfocado en jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad para crear 8.000 puestos de trabajo

Costaría US$ 16 millones por año y la mitad estaría financiado por rentas generales.

En el Ministerio de Trabajo el gobierno presentó el proyecto de ley que busca promover el empleo en sectores vulnerables de la población: jóvenes de 15 a 29 años, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad.

Las empresas que contraten a esta población recibirán un subsidio, que será por un máximo de 12 meses. Para estimular la contratación de personas mujeres, el monto será mayor en esos casos. También se plantean propuestas para la promoción del estudio en quienes resulten beneficiarios y el apoyo de emprendimientos que tengan más de dos años de iniciados.

El costo previsto para estos programas sería de hasta US$ 16 millones por año, de los cuales US$ 8 millones serían de los fondos de Inefop destinados a empleo juvenil y US$ 8 millones de rentas generales.

El objetivo del gobierno es crear 8.000 puestos de trabajo anuales.

Empleo juvenil

Según establece el proyecto de ley, la condición para recibir una contribución por contratar jóvenes es que los mismos estén desempleados por 12 meses continuos o 15 meses discontinuos en los últimos dos años. El monto máximo del subsidio será de $9.000. El proyecto también incluye una propuesta de "primera experiencia laboral", destinada a jóvenes de 15 a 24 años sin experiencia formal superior a 90 días. En esos casos el apoyo que recibirán las empresas por contratarlos será de $6.000 en el caso de los varones y $7.500 por mujeres.

Para la población joven también plantea una "práctica laboral para egresados" de centros públicos y privados, de enseñanza técnica, comercial, agraria o de servicios. El subsidio será para un empleo que esté vinculado con el título que tengan y alcanzará el 15% del salario que corresponda. Las prácticas podrán extenderse entre seis y 12 meses.

Otro punto es la creación del "trabajo protegido joven" para los que pertenecen a hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Además del trabajo, deberán tener un acompañamiento social y capacitación. El monto del subsidio será de hasta el 80% de la retribución del jóven, que no podrá superar ese porcentaje del salario mínimo nacional.

El proyecto de ley del gobierno también propone "prácticas formativas" entre empresas e instituciones educativas y la contratación para primera experiencia laboral en el Estado.

Mayores de 45 años

El gobierno propone para esta población un subsidio temporal de hasta 12 meses para las empresas que los contraten. Al igual que ocurre con los jóvenes, las personas deberán estar desempleadas por 12 meses continuos o 15 meses discontinuos en los últimos dos años. El monto que recibirán las empresas será de $7.000 en caso de los hombres, $8.000 por las mujeres y $9.000 si tuvieran menores a cargo.

También plantean un "trabajo protegido", para quienes pertenezcan a hogares por debajo de la línea de pobreza. En esos casos el subsidio será del 80% de la retribución que reciba el beneficiario.

Trabajo para personas con discapacidad

Los beneficiarios deberán estar desempleados por un período de 12 meses, al momento de la contratación o 15 meses de forma discontinua en los 24 meses previos. El subsidio que recibirán las empresas será de $7.000 en caso de los hombres, $8.000 por las mujeres y $9.000 si tuvieran menores a cargo.

Las empresas elegibles para recibir subsidios no podrán tener deudas con el BPS, el Ministerio de Trabajo o la DGI ni haber despedido o enviado al seguro de paro en los 90 días previos a la contratación a personas de la misma categoría laboral.