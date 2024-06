Cómo funciona y de qué trata el nuevo sistema de control para personas con arresto y prisión domiciliaria que presentó Interior

A partir de ahora tendrán hasta 1.000 dispositivos disponibles y la inversión ronda los US$ 800.000 en tres años.

El Ministerio del Interior presentó este martes un nuevo sistema de control para personas con arresto y prisión domiciliaria mediante una aplicación para celulares.

"Busca acompañar y apoyar desde el punto de vista tecnológico lo que es el uso común de las tobilleras, esto no las sustituye, las tobilleras electrónicas siguen siendo dispuestas por la Justicia competente", dijo en rueda de prensa Fabián Rosano, director Nacional de Supervisión de Libertad Asistida.

Rosano explicó que lo que hace la aplicación "es mejorar la eficiencia del control" que realizan en los domicilios. "Actualmente tenemos unas 400 tobilleras, dentro de las 1.100 personas con arresto y prisión domiciliaria, que tienen una visita presencial de un móvil a su casa para verificar su presencia", comentó.

En ese sentido, indicó que eso lleva "un gran esfuerzo" de personal y móviles, y por eso buscaron esta nueva estrategia "para utilizar la tecnología y mejorar los controles". Esto va a implicar que los controles sean "más frecuentes" y "reduce" la presencia policial en domicilios, indicó el jerarca.

Funcionamiento

Rosano explicó que se le dará el dispositivo electrónico a "determinadas personas". El dispositivo va a hacer sonar una alarma "aleatoriamente" durante el día o el horario que tenga dispuesto el arresto. En ese momento, las personas van a tener que presentar sus rostros y con la tecnología se va a poder verificar.

"Esto cumple con las más altas normas de seguridad de reconocimiento biométrico, es imposible que haya forma de burlarlo. Ese teléfono se convirtió en un dispositivo de seguimiento, no va a servir para otra cosa que para la aplicación, es lo único que tiene colocado. En el caso que la persona no responda, a los cinco minutos la alarma suena de nuevo y de lo contrario se envía un móvil policial inmediatamente", señaló.

A su vez, indicó que a partir de ahora tendrán hasta 1.000 dispositivos disponibles. "Se aplicaría para personas que están por delitos muy leves, que sean primarios, que no estén en situación de calle, que se constate que no están en consumo problemático, que no estén en refugios", apuntó.

Por último sostuvo que "al momento" no está pensado en situaciones de violencia doméstica. En esos casos, consideró que "la forma más segura" sigue siendo la tobillera de dos puntos, que tienen la víctima y el victimario.

"La inversión ronda los US$ 800.000 en tres años. No es un gasto, si lo comparamos no llegamos ni a la mitad del costo que nos sale hoy hacer ese mismo control", concluyó.