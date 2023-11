"Como institución seria que somos no podemos deshacer un trámite que avanzó", dijo Cosse sobre declaración de interés cultural de Roger Waters

"Le enviamos a la CAFO una carta recordándole el ambiente de paz que tiene que haber en todos los espectáculos en Montevideo", contó la intendenta.

El espectáculo de este viernes en el Centenario, en el marco de la gira mundial de Roger Waters denominada “This is not a drill”, fue declarado de interés cultural por la Intendencia de Montevideo, y el trámite llegó al Ministerio de Economía, que le otorgó exoneraciones impositivas.

Tras la polémica por afirmaciones del artista de respaldo al pueblo palestino y de condena a las acciones del gobierno de Israel, dos ediles del Partido Nacional reclamaron que la intendencia anule la declaración. Sin embargo, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que es imposible retirar este reconocimiento.

"Nosotros como institución seria que somos no podemos deshacer un trámite que ya avanzó y con el que no tenemos nada que ver", aseguró en rueda de prensa la jerarca departamental. "En momentos en que más que nunca se necesita transparencia, seríamos una institución muy desprolija si deshacemos un trámite que es imposible deshacer, porque lo hicimos meses atrás", consideró.

"Como segunda cosa sí le enviamos a la CAFO (Comisión Administradora del Field Oficial) -que es la organización que gestiona el Estadio Centenario y que nosotros integramos también- una carta recordándole el ambiente de paz que tiene que haber en todos los espectáculos en Montevideo. Lo haríamos para ese espectáculo o para cualquier otro", explicó Cosse.

La semana pasada, Azul FM informó que varios hoteles de Montevideo se negaron a alojar al músico británico. Esto en el marco de su visita a la capital uruguaya para presentar su gira. Los centros de hospedaje le habrían cerrado sus puertas al fundador de la mítica banda Pink Floyd ante su histórica postura en el conflicto de Medio Oriente que le ha ganado críticas por considerarla antisemita.

Este miércoles, en entrevista con el medio argentino Página 12, Waters se refirió a esta situación: “Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el expresidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado”.

“Estos idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar a todos los hoteles en Buenos Aires y Montevideo y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas que vienen contando sobre mí”, afirmó.