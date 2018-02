Como Punta del Este es un “escenario crítico” durante el verano, allí se aplica un importante despliegue policial, explicó Layera

El director nacional de Policía, Mario Layera, consideró que Punta del Este es un “escenario crítico” durante el verano, y que por eso allí se está desarrollando un fuerte despliegue policial de forma permanente.

Además, el jerarca enfatizó que todo el sistema y accionar policial funcionaron de forma correcta durante el operativo tras el robo a la joyería del Conrad.

En este sentido, en el programa Desayunos Informales, Layera afirmó:

Desde todo punto de vista, el procedimiento policial funcionó, ante una organización extranjera que no había operado en la región, pero sí en otros países de América Central y del Norte.

Nuestra estructura y metodología de trabajo, que viene desarrollándose desde hace unos ocho años, dio una respuesta positiva y efectiva.

Para nosotros, Punta del Este es un escenario crítico desde hace mucho tiempo. Observamos varias amenazas que pueden suceder en ese escenario, por eso hay un dispositivo, sobre todo en la temporada estival, donde nosotros nucleamos casi todas las fuerzas operativas que tenemos.

Ojalá esto sirva también como un efecto de prevención, a los efectos de que este tipo de organizaciones no nos visite. El funcionamiento de estas organizaciones y de esta modalidad delictiva implica elementos muy particulares, en los que los que actúan como ‘peones’, como les dicen ellos, no tienen real importancia para la organización; si bien pueden tener un beneficio, es mínimo. La tendencia es que los peones son dejados sin apoyo para que se fuguen acorde a sus propias posibilidades. El efecto que se busca es distraer a la Policía y no se llegue a donde está la gente que tiene el botín. Eso les resultó positivo en otros países, donde hay casos en los que ni siquiera se llega a detener a los peones.

Aplicamos una estrategia de movilidad y una cantidad de policías desplegados que nos permite actuar en un rango de tres a cinco minutos ante circunstancias críticas. Ese es el tiempo que entendemos que tiene que tener nuestra respuesta, que está dentro de los mejores estándares del mundo. Comenzamos en Montevideo, y luego lo extendimos al interior. A eso se le suma el accionar del PADO, que ahora también llegó al exterior.

En el momento que se dieron los hechos, confluye que estaba casi el máximo de policías desplegados en la vía público. En este caso no hubo riesgo de vida, pero podría haberlo habido.