¿Cómo se comportan los millennials en el mercado laboral?

Esta joven generación tiene patrones de conducta e intereses distintos cuando se trata de trabajos.

Unos 350.000 jóvenes que trabajan en Uruguay son considerados millennials, según el INE, y con su particular modo de ver la vida han revolucionado el mercado laboral.

La lealtad a los empleadores se ve reflejada en el tiempo en el que permanecen en cada trabajo. Según un estudio de la consultora de recursos humanos Adecco para América Latina, este es el tiempo promedio en el que los millennials están en un mismo trabajo:

Consultada por Telemundo, Gimena Valladares, directora de selección en Adecco Uruguay, dijo que en nuestro país el promedio es de un año y medio a dos.

Entre los motivos por los que los millennials dejan sus empleos es porque no convence el salario, no ven proyección profesional o no están conformes con el clima laboral.

Esto representa un desafío para las empresas, primero porque contratar personal significa invertir (no solo sueldo, sino tiempo). El riesgo es alto cuando se trata de millennials y clave está en cómo ver el vaso medio lleno. Es entonces que deben plantearse cómo retenerlos.

Entre las prácticas que las empresas pueden aplicar para retener a un millennial, está el darles valor, ofrecerles beneficios y oportunidades, pagarles un salario acorde y brindarles un buen clima laboral.