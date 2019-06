¿Cómo se definen las fórmulas presidenciales?

El domingo se definen los candidatos únicos en las elecciones, pero ¿quiénes los acompañarán en las fórmulas presidenciales?

Partido Nacional

Lo más probable es que el domingo no exista una definición al respecto. Luis Lacalle Pou, que es el favorito para ganar las internas, tiene guardado bajo siete llaves quién puede ser un eventual compañero de fórmula para las nacionales. Ni siquiera, de acuerdo a los dirigentes con los que ha hablado Telemundo, se ha planteado el tema en las reuniones políticas que tiene junto a su comando.

Si Luis Lacalle Pou es el candidato único del Partido Nacional y obtiene un porcentaje por arriba del 50 %, estará muy liberado para elegir él mismo quién quiere que lo acompañe. Él siempre ha dicho que tiene dos nombres en la cabeza, pero nunca ha revelado de quiénes se trata.

Si Lacalle Pou gana por menos del 50 % de los votos y el segundo es Larrañaga, es muy probable que Alianza Nacional sea el que defina el candidato a vicepresidente. ¿Algunos nombres? El de Carlos Moreira es un nombre que suena y una opción que no está descartada es la aparición de Jorge Larrañaga. Si se da la misma situación pero con Juan Sartori como segundo, Lacalle Pou ya ha dicho que no quiere que él sea su compañero de fórmula. Tampoco quiere que ningún dirigente cercano a Sartori integre la fórmula. Una posible solución, indicaron dirigentes nacionalistas, buscar alguien representantivo de todos los sectores del Partido Nacional. En ese sentido suena el nombre de Beatriz Argimón, la actual presidenta del directorio.

Frente Amplio

Dirigentes del Frente Amplio quieren definir la fórmula lo antes posible para sacar ventaja de la situación al Partido Nacional, que todo indica que tendrá más trabajo en tomar esa decisión.

El favorito de las encuestas y quien parece estar encamino a ganar el domingo, es Daniel Martínez. Si él gana, es esperable que sea él quien proponga el nombre y seguramente se trate de una mujer, dado que él ha declarado varias veces que quiere que sea una fórmula paritaria. Seguramente sea el sector mayoritario del Frente Amplio, el MPP, que tenga peso en esta definición. Martínez quiere elegir una fórmula que refuerce la figura del candidato. Está pensando en mujeres e incluso se orientarían por alguien por fuera de los sectores tradicionales.

Los candidatos del Frente han mostrado coincidencia en la idea de que la fórmula esté integrada por una mujer y un hombre, mientras que los dirigentes no consideran al género una condición excluyente para la fórmula. Lo que sí han acordado es que las listas sean paritarias, pero no necesariamente la fórmula.

Si Carolina Cosse sale segunda pero hace una buena votación, es difícil que no sea propuesta como compañera de fórmula para Martínez. Pero, ¿qué quiere Carolina Cosse? Telemundo se lo consultó y la precandidata respondió mirando a cámara: “Frenteamplistas, no se dejen distraer con esta pregunta. Lo que tenemos que definir el domingo es la presidencia, lo otro lo va a definir el Plenario. Yo nunca me voy a negar a defender el proyecto político, pero ahora estamos hablando del timonel para conducir el país en los próximos años”.

Partido Colorado

Tanto Julio María Sanguinetti como José Amorín, dos de los precandidatos, están de acuerdo que la fórmula se defina de acuerdo a los resultados. El que va primero va como candidato a presidente y el segundo a vicepresidente. Para Talvi la fórmula no necesariamente debería estar definida el próximo domingo, sino considera que debería ser evaluada y buscar la mejor fórmula para el Partido Colorado.

Dirigentes del Partido Colorado ven más posible que Talvi pueda ser compañero de Sanguinetti y menos posible que Sanguinetti acompañe a Talvi.