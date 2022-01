"Como yo no pertenezco a la generación de los débiles, me fortalecen aún más": la respuesta de Bianchi a Queso Magro

"Ella fue la más votada, de la lista más votada, del rejunte más votado, increíble resultado", canta la murga.

"Tranquilos, por algo me prestan atención. Como yo no pertenezco a la generación de los débiles, me fortalecen aún más y me ratifican que voy por el camino correcto de la vida. Sí me preocuparía si me alabaran". De esta manera la senadora Graciela Bianchi se refirió en su cuenta de Twitter a la actuación de la murga Queso Magro, que el domingo debutó en el Concurso de Carnaval en el Teatro de Verano con un cuplé dedicado a la legisladora.

"A vos querida Graciela, abogada y senadora, escribana y profesora, y hasta vicepresidenta. Ella fue la más votada, de la lista más votada, del rejunte más votado, increíble resultado", canta la murga al ritmo de Hasta siempre Comandante en una parte de su espectáculo. "Aunque nadie se la banca, la Grace tiene flor de coche, y tuitea por la noche", añade.

Jimena Márquez es la integrante de Queso Magro encargada de interpretar a la legisladora.