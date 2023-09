Con críticas a Jorge Díaz, Cabildo propone que fiscales salientes no puedan ejercer como abogados de sus áreas por tres años

"Nos resulta chocante que el ex fiscal de corte de un día para el otro cambie del lado del mostrador, siendo que tenía información privilegiada sobre el conocimiento de la Fiscalía", dijo Domenech.

El senador Guillermo Domenech anunció este lunes que Cabildo Abierto presentó una propuesta para incluir en la Rendición de Cuentas un artículo que impida a los jueces y fiscales salientes trabajar por tres años como abogados en las áreas en las que se desempeñaron.

"Nos resulta chocante que el ex fiscal de Corte de un día para el otro cambie del lado del mostrador, siendo que tenía información privilegiada sobre el conocimiento de la Fiscalía, y pase de acusador a defensor de acusado o indagado", dijo Domenech a la prensa este lunes por la mañana, en clara alusión a exfiscal Jorge Díaz.

Luego de renunciar a su cargo en octubre de 2021, Díaz comenzó a trabajar como abogado penalista en el estudio Brum Costa.

"En el correr del tiempo, vimos que se levantaron otras voces. Hay un comunicado de los abogados penalistas reclamando solución de este tema. Es evidente que pone a abogados en una situación de objetiva desventaja frente a un colega", prosiguió Domenech.

Para atender este tema, Cabildo propuso inicialmente que se inhiba por cinco años a jueces y fiscales a trabajar frente a "las mismas dependencias en las que revistaron". La propuesta finalmente pasó a tres años.

El nacionalista Rodrigo Blas, presidente de la comisión que discute la Rendición de Cuentas, ratificó el respaldo de los blancos y aseguró que el fiscal de Corte Juan Gómez está de acuerdo.

"Está el ejemplo claro de Jorge Díaz. Esa conducta extraña donde bajó de donde mandaba, para seguir mandando desde abajo. Eso no lo podemos solucionar, pero sí atenderlo de aquí para adelante", dijo Blas.

Domenech aclaró que el fiscal saliente podría "trabajar en otros temas: arrendamientos, comercial, juicio ejecutivo". "Pero no parece lógico que el jerarca de una oficina se siente del otro lado del mostrador al otro día. El espíritu es generar imparcialidad que prestigie a nuestra Justicia, que viene siendo cascoteada en el último tiempo", expresó.

Consultado si les correspondería un subsidio por esta inhibición, respondió: "No corresponde. Los presidente de entes autónomos no pueden hacer política después y nadie los indemniza".

Sin ser fiscales de Corte, en el último tiempo ha habido casos de fiscales que se acercan a partidos políticos. Pasó con el Gustavo Zubía, hoy diputado colorado, y actualmente con dos exfiscales que están cercanas a otras agrupaciones: Gabriela Fossati al Partido Nacional y Darviña Viera al Frente Amplio.

Para Domenech, estos casos no "son comparables" al de Jorge Díaz. "Con la actividad política no hay dificultad alguna. No se está beneficiando del conocimiento particular de una oficina o dependencia. Ahí simplemente hay una expresión de la libertad de pensamiento", cerró.