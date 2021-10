"Con la República Oriental del Uruguay nada nos separa", afirmó el canciller argentino Cafiero

El exjefe de gabinete aseguró que "perdurar en el esfuerzo de integración es exactamente lo contrario del anacronismo burocrático". Desde que asumió como presidente, Luis Lacalle Pou ha insistido en la necesidad de buscar acuerdos comerciales por fuera del Mercosur y de "flexibilizar" el bloque regional.

El flamante canciller de Argentina, Santiago Cafiero, escribió el prólogo de la recién inaugurada newsletter de la Embajada de Argentina en Uruguay, Dos Orillas. Allí se refirió a la relación bilateral entre los dos países, que tuvo momentos de tensión bajo los mandatos del argentino Alberto Fernández y del uruguayo Luis Lacalle Pou, particularmente desde que Uruguay anunció su intención de llegar a acuerdos comerciales por fuera del Mercosur y de flexibilizar el bloque regional.

En este sentido, Cafiero escribió: "En un mundo cada vez más regionalizado, a veces aparece la terminación 'exit' después del nombre de un país. Sin opinar sobre la decisión de Estados respecto de otros bloques, porque no me corresponde hacerlo, es una gran noticia constatar que el Mercosur no padece de una compulsión a desgajarse. Por suerte; sería muy gravoso para las condiciones de vida de nuestros pueblos".

"Es necio negar que pueden existir diferencias de enfoque sobre el destino de una sociedad de naciones que cumplió nada menos que 30 años de vida. Pero esos 30 años de continuidad, con gobiernos de distintos colores políticos en cada uno de nuestros países, representan un valor en sí mismo. En este mundo cada vez más incierto, perdurar en el esfuerzo de integración es exactamente lo contrario del anacronismo burocrático: supone una muestra de realismo y es una apuesta al futuro", agregó.

El exjefe de gabinete quedó al frente de la cancillería argentina tras la crisis que supuso para el oficialismo el resultado de las elecciones primarias PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias)​. Es un hombre de confianza del presidente Fernández.

Cafiero se preguntó en la newsletter por qué si Uruguay y Argentina arreglaron siempre sus problemas mediante el consenso y salieron adelante, por qué no podrían hacerlo ahora.

"Para el Estado argentino, los socios estamos lejos de haber agotado las posibilidades comerciales intra-bloque, las oportunidades comunes hacia el resto de Sudamérica y América Latina, el poder de negociación conjunta con terceros países o regiones. Seguiremos comprometidos con una agenda innovadora que contemple la creación de trabajo nacional en todas las naciones del Mercosur", sostuvo.

"Para que el consenso que distingue al bloque desde su formación sea productivo, la Argentina está dispuesta a mejorar aún más sus relaciones bilaterales con cada país. Con la República Oriental del Uruguay nada nos separa", expresó. Recordó que el presidente Juan Domingo Perón impulsó el Tratado del Río de la Plata, que fue ratificado por el Congreso Nacional, que a su juicio "fue el fin de un litigio centenario".

Cafiero señaló que miles de uruguayos viven en la Argentina "como en su casa" y cientos de miles de argentinos hacen turismo de este lado de la orilla.

"Seguiremos juntos. Hermanos, como siempre", se despidió Cafiero, quien días atrás recibió al canciller Francisco Bustillo en Buenos Aires.